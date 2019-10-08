行動會議移至中火所在地　盧秀燕砲轟中央：不該享特權規避檢查

▲盧秀燕要求中火必須以身作則守法。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政行動會議8日移至台中火力發電廠所在地的龍井區舉行，市長盧秀燕在開會之前就先針對空污問題再度開砲，她說，地方政府都不分公私強力取締空污，中央政府不該只要求民眾守法，自己卻不守法，她再次強調，市政府不會束手就擒，會強力取締，也希望中央能夠以身作則，不能享有化外特權。

▲▼盧秀燕親切和民眾握手問候。（圖／記者鄧木卿攝）

市政行動會議上午移師中火所在地龍井區開會，盧秀燕在會議前就先針對空污問題表示，最近全台整個西部地區因為境外污染移入的關係，整個空氣品質都亮起紅燈，境外移入不是地方政府可以處理，但是市府不會束手就擒，面對在地的污染，一定會強制取締。

盧說，根據中央資料和地方長期研判，早在9月24日那天，在市政會議上就已經預測10月開始到明年初，西部地區是境外污染移入非常嚴重的地區，所以環保局依據中央環保署資料，會提前在前1天、2天事先發布訊息，提醒30家重大工廠減少污染或降載和民眾注意防範。

不只取締大型工廠，她說，即使是民眾的烏賊車或是餐廳冒黑煙，只要在空污季期間，市府都不再先勸導，而是直接開罰，罰款從2倍、3倍，甚至4倍不等，就是要展現市府取締的決心和態度。

盧秀燕以昨天環保局的記者會為例，市府今年已查獲中火5次違規，最近一次是查驗出放流水的硼含量嚴重超標24倍，人體如果吃下含硼食物，會對健康造成危害，就在全體台中市民都在面對空污，投入打擊之際，公家機關尤其是中央政府，更應該百分之百以身作則，地方政府都這麼努力取締空污，中央政府不該享有特權，不該一直違法，規避檢查？