在中榮任職20年工會理事長遭不續聘　今至勞動部提不當裁決

▲台灣勞動派遣產業工會今（8）日在法律顧問的陪同下，到勞動部提出「不當勞動行為裁決」。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

台灣勞動派遣產業工會今（8）日在法律顧問的陪同下，到勞動部提出「不當勞動行為裁決」，因為台中榮民總醫院（以下簡稱中榮）傳送勞務採購案在今年8月由美傑環保股份有限公司得標；派遣產業工會指出，該會的理事長在面對新公司面試時表明自己的工會理事長身分後，隨即遭到調職，理事長不願配合就遭到解雇。對此，勞動部回應，如經裁決認定雇主有構成不當勞動行為，將會依法開罰最高15萬。

派遣產業工會理事長吳月霞今日到勞動部前陳情，他指出自己在中榮工作近20年的時間，在這期間一直都是派遣員工的身分，中間也換過承包廠商，但3年前他加入工會後，開始為勞工爭取權益後，在今年更換承包廠商時竟遭到新派遣公司的刁難。

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吳月霞說，美傑公司要求自己調離任職多年的部門，自己當然不願意配合，理由是自己在這個部門任職多年，工作表現及態度都無問題，且從來也沒發生過派遣公司無故調職的事情過。她認為應該是因為是自己的身分特殊才會遭到刁難，接著美傑公司竟無故解雇吳月霞本人，當她向中榮提出自己的受雇意願後，美傑公司仍以「不配合公司」、「員額已滿」為由拒絕聘任。

對此，派遣產業工會認為美傑公司利用重新招標、換約之際，蓄意拒絕聘僱工會理事長，此作法已構成不當勞動行為，因此今日才會在法律顧問的陪同之下到勞動部提出「不當勞動行為裁決」。

勞動部則是回應，對於台灣勞動派遣產業工會為爭取派遣勞工相關權益，向來皆持正面及積極的立場提供相關協助，例如，協助及輔導派遣勞工成立工會；協助工會與目的事業主管機關(退輔會)及要派單位 (中榮)，透過勞資爭議調解程序保障會員工作權；以優於法令計算特別休假。另本年度更透過函釋，朝向有利派遣產業工會取得適當協商主體，以保障工會協商權。

另外，勞動部強調，工會結社權為「勞動三權」之一，依照《工會法》第35條第1項之規定，對於勞工或求職者，雇主不得以其不加入工會作為僱用條件，亦不得有影響、妨礙工會組織、活動之行為；勞工或工會如因前開規定而遭受雇主之打壓，得向本部提出不當勞動行為之裁決申請。如經裁決決定認定雇主有構成不當勞動行為，勞動部立即依法進行裁罰，以保護勞工從事工會活動，實踐《憲法》及相關勞動法規所保障之「勞動三權」。

▼台灣勞動派遣產業工會理事長吳月霞今（8）日在法律顧問的陪同下，到勞動部遞交陳情書。（圖／記者余弦妙攝）