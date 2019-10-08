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夢幻旋轉木馬、排隊網美飲料店　PINK PICNIC超粉野餐日讓你嗨玩整天

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10／27（日）PINK PICNIC粉紅野餐派對盛大舉行，當天除了有眾多藝人接力開唱表演外， 現場的攤位活動也是非常精彩呀！

就讓編為大家整理不能錯過的攤位活動，保證讓大家嗨玩一下午不想回家！

1.SOMA

東區知名網美排隊飲料店，每次經過永遠都大排長龍，主打創意特調飲品不只好喝連杯子都超有質感，難怪大家爭相買來拍照打卡，還是唯一登上時代廣場的台灣飲料店！當天凡在SOMA粉絲專頁按讚及追蹤SOMA IG，就可以免費獲得一杯特調飲品！

※每個時段限量150杯

2.布朗博士

美國有機洗沐第一品牌布朗博士，沒有任何化學添加物、防腐劑、介面活性劑，給您最安心健康的保證!攤位提供鮮果汁冰沙飲品供大家試喝享受沁涼風味，還有有趣的套圈圈活動，成功套中即可獲得產品正貨喔！

3.台灣癌症臨床研究發展基金會

由於野餐上午是第五屆響應乳癌防治的PINK RUN粉紅路跑，我們將延續這個主題讓下午來參加野餐的朋友們也有機會可以做免費乳房超音波篩檢，身為女性朋友對自己的健康絕對不能忽視，美麗佳人邀請大家共同關心自己的身體！篩檢者年齡需符合20歲以上之女性，因名額有限，當天請於「台灣癌症臨床研究發展基金會」攤位完成預約，怕痛的朋友們請放心，不痛不痛喔～

4.果物配

嚴選來自優秀果農的當季水果、最值得信賴的水果管家，野餐也不要忘記多吃水果，但還要早上從家裡切好帶來實在是太麻煩了，不用擔心～～現場幫大家準備了新鮮水果攤位，凡完成攤位簡單活動即可免費獲得限量水果盒 ※每個時段限量贈送

5.頂呱呱

台灣第一個連鎖速食炸雞品牌，經典產品被評為紐約必吃25間炸雞店之一，經典炸雞、呱呱包絕對是時代的記憶，光聽到就令人感覺食指大動，沒錯！頂呱呱也會來到我們活動現場，而且餐點都現場熱騰騰現炸出爐，炸物粉們不要錯過囉！野餐懶人包餐點也於攤位上現場做兌換喔！

6.網美必拍粉紅打卡景點！超夢幻粉紅旋轉木馬

野餐當天也不只有吃的喝的，我們懂大家愛拍照打卡的心，也在現場佈置了超多拍照打卡景點，只怕大家手機空間不夠用！

除了品牌攤位自己的打卡景點佈置、還有美樂蒂聯名的打卡背板，還有還有！我們還把粉紅旋轉木馬直接搬來了！

粉紅旋轉木馬除了可以拍美照打卡外還可以實際乘坐，超適合大人小孩一起同樂～

除了上面的這些攤位外，還有更多精彩有趣的品牌陸續增加中，還有world gym的陽光健美先生跟大家做互動，只要捕捉到這些PINK MAN就有機會免費獲得更多限量好禮，有吃有喝有玩空手來參加還可以帶一堆超值好禮回家，還在等什麼？假日就找大家來一場CHILL野餐派對吧！

＊野餐懶人包傳送門＞＞https://www.accupass.com/event/1908271022291509863931

前200名購買者還有GLITTER聯名指甲油可以拿唷！

＊更多精彩的攤位資訊陸續更新中，想看其他內容請參考活動官網

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

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夢幻超粉旋轉木馬、排隊網美飲料店，PINK PICNIC超粉野餐日攤位活動超豐富，讓你嗨玩一整天！

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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