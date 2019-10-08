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拜地基主！2歲童偷啃雞腿被罵：那個葛格說可以　媽連擲兩次硬幣真相揭曉

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▲▼地基主。（圖／記者陳俊宏攝）

▲地基主是在台灣普遍性極高的民間信仰，不只許多住家連公司行號也會拜。（圖／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友分享多年前家裡拜地基主，2、3歲的小堂弟偷吃雞腿的趣事，後來擲兩次硬幣都獲得「一正一反」。有人妻分享自己的經驗，「地基主真的是能拜就拜！」

原PO近日在「靈異公社」臉書社團說，家裡拜地基主是用兒童身高的小桌子，某一回拜拜時，小堂弟拿拜拜的雞腿來啃，結果被嬸嬸罵，「小堂弟淚眼汪汪指著一處，『那個葛格說可以的啊』。」

請繼續往下閱讀...

原PO表示，嬸嬸趕緊燒香道歉，並擲硬幣「請問您吃飽了嗎」，結果獲得一正一反的聖筊；嬸嬸又問「弟弟說您說可以吃的嗎」，銅板也是一正一反。她說，「不過弟弟再不敢偷吃了，畢竟除了他媽說可以外，其他人說的，他還是會被罵。」

▼原PO的小堂弟偷吃拜地基主的雞腿。（圖／示意照／翻攝pixabay免費圖庫）

▲▼炸雞,雞肉,高熱量,雞翅,雞塊,雞腿。（圖／翻攝自pixabay）

對此，有網友留言，「小堂弟沒說：一人一半感情不會散」；原PO回「2、3歲哪懂啦。」有人則說，「別說小孩，我家每次過年拜拜，也沒見我家狗看著神明桌流口水。拜地基主就不一樣了，一直想要衝，搞不好被召喚。」

還有人妻分享拜地基主的經驗，「地基主真的是能拜就拜，之前搬家前裝潢有拜，告知整理房子。搬進去前幾天想說應該不用拜，結果搬家前一天，老公說因為某些緣故，他暫時被減薪2萬。」

該人妻說，「靠.....我趕快搬家入住當天立刻準備拜拜事情。拜完不到一周，老公說他接了一筆外快5萬....還是補不回每個月被扣2萬的事實，能說什麼了⋯」

根據《維基百科》介紹，地基主是在台灣普遍性極高的民間信仰，又稱地主神、地主公、地靈公、厝宅公等，是住宅、房舍的守護靈，不只自用住宅會祭拜，許多公司行號、甚至公家機關也會。

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