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六福皇宮前主廚欠債不忍愛車遭典當　持槍搶銀行遭判刑

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▲▼六福皇宮主廚欠債行搶板橋陽信銀行遭逮。（圖／記者陳豐德攝）

▲六福皇宮游姓前主廚搶陽信銀行遭逮。（圖／記者陳豐德攝）

記者吳銘峯／台北報導

已經歇業的六福皇宮，游姓前主廚因積欠賭債，將心愛的賓士車以90萬元典當，但卻不捨，竟在去年底鋌而走險，持玩具槍強盜新北市板橋陽信銀行溪洲分行，得手334萬6400元，並拿90萬元贖回愛車。一審將他判刑7年8月及4月（得易科罰金），案經上訴，高院8日二審駁回上訴，維持7年8月及4月，其中4月部分先行定讞。

檢警調查，30歲的游姓主廚有竊盜前科，前年更在台灣美食展中得到銅牌，登上新聞版面，但他沉迷賭博，欠下上百萬元債務，將自己的愛車賓士E300典當後，又不捨愛車，最後竟規劃這次銀行搶案。

他在案發前一天先在板橋重慶路銀行旁偷了一部機車，回到住處旁將贓車停放，接著又進到住處內，等到下午1時50分、銀行即將結束營業前，他騎著贓車到篤行路上的陽信銀行溪洲分行，拿出預藏的玩具槍大喊「不要動！搶劫」、「我不想傷害大家，只想要錢」並大膽要行員帶自己進去「小金庫」內，130秒就搶走334萬元，接著騎車逃逸。

游男隨後到蘆洲微風運河停車場丟棄槍枝及贓車，並換裝搭計程車前往當鋪將愛車贖回，駕車躲回板橋住處，隔天照常前往六福皇宮上班。但專案小組早已鎖定，跟監他準備回到住處時，在大觀路1段巷內警方將車輛強行擋下，並對空鳴槍後，朝輪胎連開2槍，逮捕游男，並在後行李箱找到剩餘的贓款233萬7千7百元。檢方依照加重強盜罪提起公訴。

一審將游男依照加重強盜罪判刑7年8月，另依竊盜罪判刑4月，得易科罰金。竊盜罪部分游男未提出上訴，先刑定讞。至於強盜罪部分上訴後，高院二審8日駁回上訴，仍維持7年8月。面對重判，游男面無表情，還押時記者詢問他「會不會判太重？」游男沒有回答，僅伸出右手搖了數下，隨即被押上囚車。游男除本案遭判刑外，陽信銀行也起訴求償，一審判決他必須賠償銀行90萬元。
 

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