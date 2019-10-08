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又去騷擾前女友！怪男逃超大迷宮躲貓貓　警察耗2小時終於逮到他

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又去騷擾前女友！怪男逃超大迷宮躲貓貓　警察耗2小時終於逮到他。（圖／翻攝自YouTube／ThePressDemocrat）

▲美國一名男子竟然逃進迷宮躲警察。（圖／示意圖／翻攝自YouTube／ThePressDemocrat

記者李振慧／綜合報導

美國加州一名男子為了躲警察，竟然逃到佩塔盧馬市(Petaluma)當地最大最知名的玉米迷宮裡，由於該迷宮面積達2667平方公尺，裡面路徑狹窄還有許多小巷，讓警察耗費了2小時才終於將他逮捕，目前被關押至當地監獄中。

29歲男子瓦特(Ryan Kenneth Watt)因為騷擾前女友，被對方申請保護限制令，先前已被捕3次的他，上月27日又違反限制令找對方說話，為了躲避警方追捕，居然異想天開躲進玉米迷宮中，讓警方大傷腦筋。

該迷宮佔地約2267平方公尺，一般遊客至少需要45分鐘才能全程走完。警官克羅斯比(Ed Crosby)表示，「下班時，我曾與孩子一起去過那個迷宮，這裡是一個很好的隱藏地點，裡面非常的窄，要穿越整個迷宮需要很長的時間」，員警分成2組，每組3人帶著地圖四處搜尋瓦特身影，甚至還出動空拍機一起搜尋，然而找了近2個小時卻一無所獲。

克羅斯比表示，當時他們已找到快失去希望，再加上空拍機也快沒電，結果一名警官發現迷宮外面一個雞舍有異狀，前去查看果然發現瓦特身影。瓦特後來因違反限制令和拒捕等罪，被捕後就立即入獄，保釋金為美元25萬元（約台幣770萬元）。

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