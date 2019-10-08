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更新macOS Catalina要留意！Sidecar功能不支援舊Mac、 iPad...名單快來看

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▲▼macOS Catalina。（圖／截自蘋果官網）

▲macOS Catalina。（圖／截自蘋果官網）

記者陳心怡／外電報導

蘋果今天正式發布了最新版的作業系統macOS Catalina，它具有多項新功能，包括可以將iPad作為Mac的外部顯示器（第二螢幕），可透過有線或無線方式運行，讓用戶更方便作業。

但是，想使用這項新功能，用戶得使用Apple Pencil，這會使某些iPad型號的Sidecar功能受限制。原本，Sidecar扮演的角色，是打通iPadOS和macOS兩個系統，讓iPad成為Mac的第二螢幕，也擔當電腦的無線觸控板。

如今，蘋果決定將Sidecar僅限於支援有Apple Pencil的iPad。如果使用的舊iPad無法與Apple Pencil一起使用，即使使用的是iPadOS 13，也無法將平板電腦作為第二螢幕。即使是最新系統，這些型號也不會配備Sidecar（如下）：iPad Air 2
iPad mini 4
iPad（第5代）

另外，以下是可與iPadOS 13及更高版本的Sidecar一起使用的iPad型號：
iPad（第6代）
iPad（第7代）
iPad mini 5
iPad Air（第3代）
iPad Pro

還需要注意的是，使用macOS Catalina，需要使用以下Mac才能使用Sidecar：

iMac 27吋（2015年末）或更高版本
MacBook Pro（2016年）或更高版本
Mac Mini（2018年）
Mac Pro（2019年）
MacBook Air（2018年）或更高版本
MacBook（2016年初）或更高版本
iMac Pro（2017年）或更高版本

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