台積電7奈米強效版量產利多　股價284元、市值7.35兆元雙創新高

▲台積電市值股價再創高。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

晶圓代工龍頭廠台積電 （2330）因發布7奈米強效版（N7+）製程已量產的利多消息，今日股價以283.5元開出，漲幅近2%，盤中維持高檔284元，漲6元或2%，市值逾7.35兆元，股價與市值皆創歷史新高，這是十月以來第二度以來刷新歷史紀錄。

台積電ADR週一收47.95美元，上漲0.53美元或1.12%，ADR收盤價折合新台幣每股約296.35元。

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台積電宣布，其7奈米強效版的量產速度是史上量產速度最快的製程之一，已於第2季開始量產，且良率與7奈米已相當接近；此外，台積電6奈米製程技術（N6）將於2020年第一季進入試產，並於明年底前進入量產。

日前台積電在專利戰上罕見向格羅方德提告，分別美國、德國、新加坡等法院遞狀，當日股價衝上278元，站上歷史新高；今日再因7奈米強效版量產消息，再度衝高，多頭氣勢盛；三大法人近十日買超522205張，其中外資就占5.1萬，投信則是連八買。

台積電預估第3季營收約可達 91-92 億美元，以1美元兌新台幣31元計算，第3季新台幣營收約會落在2821-2852億元，季增17-18%。

台積電將於周三（10/9）公布9月營收，按台積電對第3季財測，估營收2821-2852億元計算，7、8 月營收合計達 1908.76 億元，9月營收約943億元就可達高標，法人認為，按7奈米滿載情況來看，9月營收可望超越高標，第3季不僅能達標，還可能優於財測。

台積電將於10月17日召開法說會，屆時將公布第3季業績以及第4季財測及全年最新展望。本土法人指出，目前台積電7奈米客戶包括蘋果、海思、聯發科、高通、輝達、超微、賽靈思等，加上近期蘋果與華為等非蘋新機陸續問世，不僅7奈米產能滿載，更不排除有部分訂單排擠效應產生，台積電第4季7奈米營收占比挑戰33%。

法人表示，由於先進製程強勁需求使得供應吃緊、交期更長，市場開始出現矽晶圓谷底已浮現的聲音。矽晶圓現貨市場價格自 2018 年的高點開始滑落，經歷一年多的庫存去化後，部分法人看好現貨市場第4季價格可望回穩。

法人認為，5G建設同樣為半導體帶來利多，由於各國都在加速5G的建設，新技術帶動新材料以及相關設備需求,加上美中貿易戰、日韓貿易戰等關稅壁壘，衍生轉單效應都有利台灣半導體業者成長。

