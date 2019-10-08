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榮民也是農民　王秉倫＋陳美娟退伍後種印加果有成

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▲屏東縣里港鄉農民王秉倫和妻子陳美娟栽種印加果有成 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣里港鄉農民王秉倫和妻子陳美娟栽種印加果有成 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣里港鄉農民王秉倫軍中退伍後，妻子陳美娟被榮民服務處安排到屏科大習農，接觸印加果有很多營養成份，對身體有幫助，於是種了1分多地，以友善方式栽種，草生栽培不灑農藥，自製肥份及光合菌，種出成績。

▲屏東縣里港鄉農民王秉倫和妻子陳美娟栽種印加果有成 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲印加果。

57歲王秉倫退伍後，榮民服務處安排到屏科大上課，因名額有限，由其太太陳美娟代打，兩夫妻從未務農，原以為種田很簡單，但真正拿起鋤頭卻問題一堆，經學校老師教導，首重環境生態才能種出安全健康的產品。

陳美娟說，同批的同學選擇種香蕉、鳳梨、芭樂，但她選擇種印加果，因為她在網路尋找本地適合的農作，留意到印加果是很好的農產，但資料大都來自緬甸、泰國，雖看不懂文字，但就照著做，印加果是爬藤類，訂做了好幾座鐵架支撐。

她說，里港這塊地約3分，服軍職時就買下來，打算退伍後種田，其中1分地種印加果，最先到嘉義買了68棵的幼苗回來種，但不瞭解習性，死了近半，經過不斷的嘗試及改進管理方式和擴種，現在約300棵都進入盛產期。

她表示，管理首重排水，所以做高畦，內溝30公分深，外溝深50公分，就沒有積水問題，以草生栽培方式管理更安全。印加果四季都能開花結果，但冬天生長較慢，最主要用途是榨油，具有很多營養成份，當初也是因為健康因素才加入種印加果行列，自製液肥及培養光合菌，用在土地改良及補充肥力都有很大幫助。

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