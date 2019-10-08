　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

哈吉貝1天內猛爆性增強！達標今年最強颱　「超級颱風」周末衝擊日本全境

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼哈吉貝颱風。（圖／翻攝自RAMMB）

▲強颱哈吉貝還再增強中，其強度在美國海軍定義上，已成為「超級颱風」。（圖／翻攝自RAMMB）

記者賴文萱／台北報導

哈吉貝達標今年最強颱風！氣象局指出，哈吉貝目前維持強颱等級持續前進，預計下半天還有再增強可能，周末2天將影響關東地區。美國聯合颱風警報中心評其為「猛爆性增強」，天氣粉專「觀氣象看天氣」分析，哈吉貝仍有3天時間處於適合增強或維持強度的環境，另礙於向日葵8號氣象衛星解析度不夠高，機構評定的最終強度可能不及實際強度。

▲▼哈吉貝颱風。（圖／日本氣象廳）

請繼續往下閱讀...

▲哈吉貝颱風預計周末衝擊日本關東地區。（圖／日本氣象廳）

氣象預報員劉沛滕表示，哈吉貝颱風昨（7日）晚間8點已經增強為強颱，未來環境還算步錯，預計今（8日）下半天還有再增強可能。路徑部分，哈吉貝會先往西北方向移動，來到日本南方海面後北轉往日本方向前進，預計周、六日影響關東（東京）地區。

氣象局副局長鄭明典上午在臉書PO出哈吉貝颱風現況衛星雲圖，他說，哈吉貝近中心的雲系寬闊、平整又均勻，這是強烈颱風的特徵。另外，由於氣象局沒有定義「超級颱風」，但是很多人喜歡這個名詞，聽起來也很有力量的感覺，所以媒體引述美國海軍的定義，使用「超級颱風」這個名詞，原則上氣象局也不會反對。

▲▼哈吉貝颱風「台灣颱風論壇│天氣特急」。（圖／翻攝自天氣粉專）

▲哈吉貝宣告追平2月的蝴蝶，並列今年最強颱風。（圖／翻攝自天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」）

天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」昨日分析，美軍已將哈吉貝的強度上調到5級（140kts），宣告追平2月的蝴蝶，並列今年最強颱風，很輕鬆地在貧乏的2019風季稱王。此刻哈吉貝的結構、型態，說是今年到現在最好、最紮實完全不誇張，颱風眼特別細小，可能直徑僅約10公里，這都是典型猛烈颱風的特徵之一。考慮到還會在環境優良的海上待好幾天，這兩三天，颱風強度很可能再向上，哈吉貝的極限在哪？會是一大看點。

▲▼哈吉貝颱風路徑。（圖／翻攝自天氣粉專台灣颱風天氣論壇）

▲哈吉貝颱風，預計周末侵襲日本全境。（圖／翻攝自天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」）

至於，哈吉貝接下來怎麼走？台灣颱風論壇表示，周六（2日）下午，颱風外圍環流逐漸影響四國、中部及關東地區；周六（2）夜晚～日（3）凌晨，颱風環流開始影響，風雨更為增強；周日（3）凌晨～上午，颱風中心登陸，並穿越陸地，除了九州、沖繩、北海道以外，全面強風豪雨；周日（3）下午～傍晚，颱風穿越陸地後加速遠離，風雨由西往東逐漸緩和。好消息是，哈吉貝巔峰時刻在海上，靠近日本的同時也會減弱，破壞程度會小一點點，但仍提醒國慶連假前往日本遊玩的朋友要多加留意。

另外，天氣風險公司氣象主播賴忠瑋指出，哈吉貝颱風已經增強為強烈颱風，由於行經溫暖的洋面，加上本身結構不錯，因此發展相當迅速，在短短不到1天的時間內就發展成為強烈颱風，中心最大風速達每秒53公尺，預計未來24小時還會再持續增強，到達其強度的頂峰，估計最強可達每秒58公尺，遠超過強烈颱風每秒51公尺的定義。

賴忠瑋說，未來的預估路徑仍然是往日本移動，預計在周六就會開始影響日本的本州南方，雙十連假預計前往日本的話，要多留意颱風的影響。

▲▼哈吉貝颱風。（圖／中央氣象局）

▲賈新興提醒，哈吉貝將以今年度最強颱之姿於周末朝日本大阪至東京而去。（圖／中央氣象局）

天氣風險公司總監賈新興則表示，哈吉貝已經增強至強颱，美軍的定義則是超級颱風，目前它將以今年度最強颱之姿朝日本大阪至東京而去，時間在12日至13日，在日本的朋友千萬千萬要留意，安全第一。

▲▼哈吉貝颱風。（圖／翻攝自天氣粉專觀氣象看天氣）

▲美國聯合颱風警報中心評哈吉貝颱風為「猛爆性增強」，未來仍有3天的時間處於適合增強或維持強度的環境。（圖／翻攝自天氣粉專「觀氣象看天氣」）

天氣粉專「觀氣象看天氣」也說，哈吉貝颱風在良好的環境下，兼具其東風波的優勢迅速增強，美國聯合颱風警報中心評其為「猛爆性增強」（Extremely Rapid Intensification）。目前其強度已來到強烈颱風，日本氣象廳評定猛烈（105kt），聯合颱風警報中心評定五級颶風之強度，未來將正式超越蝴蝶奪走今年西北太平洋之年度風王。

未來哈吉貝仍有3天的時間處於適合增強或維持強度的環境，是否有機會衝擊今年全球風王（AL北大西洋，多利安Dorian，評定910hpa,160kt、實測909hpa,176kt）及改制後西北太平洋風王海燕Haiyan（評定895hpa,63m/s,170kt,VCDG+WMG）、改制後北緯20度以北及有陸上颱風警報風王莫蘭蒂Meranti（評定890hpa,60m/s,170kt,CMG+WMG）、上古時代風王南施Nancy（評定882hpa,75m/s,185kt,--），敬請拭目以待。

「觀氣象看天氣」另指出，礙於向日葵8號氣象衛星解析度不夠高，加上哈吉貝目前風眼直徑僅較解析度高一些，衛星雲圖分析強度可能低估，故機構評定的最終強度可能不及實際強度。

ET快訊
小7拉布條狂賀發票中獎！「一看金額」顧客笑炸：製作費就爆了吧
咘咘Bo妞出生…梧桐妹12歲「堅持離開賈靜雯」！她親筆信曝真
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

投入16億辦自行車節！　觀光局喊11月底拚13萬人參加

文化新南向！　故宮與泰國國家探索博物館機構締結姐妹館

「很髒不舒服！」公車黏汙漬他PO照公審　司機訴苦衷：誰不喜歡車子乾淨

一堆女同事30歲未婚也不急？　女強人笑看「風水輪流轉」現象：台男比較急

哈吉貝1天內猛爆性增強！達標今年最強颱　「超級颱風」周末衝擊日本全境

雙十走讀集章免費喝永和豆漿　新北市圖看全世界最大蛾類標本

離職後沒聯絡…前同事突然回公司發「紅色炸彈」！　前輩傻眼：他只來半年欸

拜地基主！2歲童偷啃雞腿被罵：那個葛格說可以　媽連擲兩次硬幣真相揭曉

平生無大志...誓言嫁小開當老闆娘？作家「兩句話」勸妳清醒

母女組隊Uber Eats　女兒累靠背「下課也要黏TT」真相無價！萬人炸淚：值得

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

狂！他用「豆腐」打造鋒利廚刀 日本神匠震撼百萬網友：太美惹

李芷婷重新飆唱《你敢不敢》　網友：戰隊冠軍無誤！

黑猩猩第一次遇見「烏龜」超興奮 朝牠猛戳狂看...淡定龜無奈縮頭

台南大貨車駕駛「後面忘記放下」 車斗撞陸橋...車頭一秒翹40度角

「糖葫蘆一串299」客人怒被坑錢！ 他問：買東西不問價格？網戰翻

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」 老闆娘難過：每天花7hrs手工煮

摸雞蛋直接吃飯！高雄女腹痛變硬　醫生一看傻了「大腸2倍粗」壞死9成

南門市場正式熄燈！攤商哽咽不捨 鐵門降下...柯文哲合唱「感恩的心」

遭爆料1014開始請假「拋棄高雄」　韓國瑜受訪跳針：還有其他問題？

投入16億辦自行車節！　觀光局喊11月底拚13萬人參加

文化新南向！　故宮與泰國國家探索博物館機構締結姐妹館

「很髒不舒服！」公車黏汙漬他PO照公審　司機訴苦衷：誰不喜歡車子乾淨

一堆女同事30歲未婚也不急？　女強人笑看「風水輪流轉」現象：台男比較急

哈吉貝1天內猛爆性增強！達標今年最強颱　「超級颱風」周末衝擊日本全境

雙十走讀集章免費喝永和豆漿　新北市圖看全世界最大蛾類標本

離職後沒聯絡…前同事突然回公司發「紅色炸彈」！　前輩傻眼：他只來半年欸

拜地基主！2歲童偷啃雞腿被罵：那個葛格說可以　媽連擲兩次硬幣真相揭曉

平生無大志...誓言嫁小開當老闆娘？作家「兩句話」勸妳清醒

母女組隊Uber Eats　女兒累靠背「下課也要黏TT」真相無價！萬人炸淚：值得

投入16億辦自行車節！　觀光局喊11月底拚13萬人參加

杜特蒂健康亮紅燈！自爆「神經出問題」　眼睛不受控亂飄

文化新南向！　故宮與泰國國家探索博物館機構締結姐妹館

黃國昌再爆新北橋梁檢測瞎搞　痛批「不把人命當回事」

Apple Watch將加入「睡眠監測」功能？App截圖透端倪

戶頭剩400塊「只能睡超商」！　《玩很大》凱莉淚崩自責：怎麼能那麼窮

黃竣民／不欠「東風」的十一國慶閱兵

「很髒不舒服！」公車黏汙漬他PO照公審　司機訴苦衷：誰不喜歡車子乾淨

價值43億美元！貿易協議「美國站回日本市場」　與CPTPP國家平起平坐

連千毅開價陪8次給10萬！　辣模子涵「黑歷史曝光」…友爆：5年前還不是什麼東西

被婆婆罵！人妻灌酒醉倒家門口　陌生男趁機拖草叢丈夫目睹嚇壞

生活熱門新聞

哈吉貝「爆速粗壯」衝強颱！路徑..

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」..

清華學霸假日曝光！連續「13h..

清海無上師背景曝！來台5天賺破..

一張超仙「姑姑照」騙倒上千民眾..

哈吉貝最快周二轉強颱大迴轉　連..

竹科7公分爆餡車輪餅日賣上千顆..

搭運送遺體班機會怕嗎？內行網友..

哈吉貝估將成「今年最強颱」　收..

哈吉貝成超級颱風！專家：對日本..

Uber Eats折70元神券..

快訊／宜蘭1:17發生4.7地..

帶國二兒看《返校》　媽沒帶證件..

跟連千毅買包安太座「YSL變Y..

更多熱門

相關新聞

哈吉貝強颱橫掃　日本三連休泡湯

今年第19號颱風哈吉貝已經增強為強烈颱風，有機會成為「今年最強颱風」。日本氣象廳預測，哈吉貝將於今週後半開始接近日本列島，日本12至14日的三連休將會泡湯。

哈吉貝成超級颱風！專家：對日本很糟

哈吉貝估將成「今年最強颱」　收假日變天轉雨

哈吉貝「爆速粗壯」衝強颱！路徑曝：可能直撲

哈吉貝開眼「暴速增強」！挑戰今年最強颱

關鍵字：

哈吉貝哈吉貝颱風氣象局氣象雲颱風天氣風險

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅「交往每月給10萬」勾勾纏子涵對話曝光

影／韓國瑜夜襲臨檢釣蝦場　民眾嗆：幹什麼啊！

19歲脫衣女郎遭碎屍！頭顱從12樓被扔下　少年嚇慘

哈吉貝「爆速粗壯」衝強颱！路徑曝：可能直撲

孫安佐約砲「掌聲片瘋傳」！米砂出聲

保母「脫上衣餵奶」勾引人夫！搶嬰逼走正宮

媽側躺餵母乳睡著！15天寶寶窒息亡

子瑜突然腿軟後倒　志效急伸手拉

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」！老闆娘超難過

破壞台大連儂牆　陸籍男子令限制出境

陳偉濠疑摩鐵吸毒遭逮　網讚爆友人父親

陪連千毅賣遊艇！「23歲千金辣模」超狂背景起底

小柴腳摔傷狂討拍　見醫生秒復原

花蓮鋼管紅茶罵錯家　網驚：正宗是另一間啦

清華學霸假日曝光！連續「13hrs苦讀」縮時實錄

更多

最夯影音

更多

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

狂！他用「豆腐」打造鋒利廚刀 日本神匠震撼百萬網友：太美惹

李芷婷重新飆唱《你敢不敢》　網友：戰隊冠軍無誤！

黑猩猩第一次遇見「烏龜」超興奮 朝牠猛戳狂看...淡定龜無奈縮頭

台南大貨車駕駛「後面忘記放下」 車斗撞陸橋...車頭一秒翹40度角

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面