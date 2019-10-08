哈吉貝1天內猛爆性增強！達標今年最強颱　「超級颱風」周末衝擊日本全境

▲強颱哈吉貝還再增強中，其強度在美國海軍定義上，已成為「超級颱風」。（圖／翻攝自RAMMB）

記者賴文萱／台北報導

哈吉貝達標今年最強颱風！氣象局指出，哈吉貝目前維持強颱等級持續前進，預計下半天還有再增強可能，周末2天將影響關東地區。美國聯合颱風警報中心評其為「猛爆性增強」，天氣粉專「觀氣象看天氣」分析，哈吉貝仍有3天時間處於適合增強或維持強度的環境，另礙於向日葵8號氣象衛星解析度不夠高，機構評定的最終強度可能不及實際強度。

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▲哈吉貝颱風預計周末衝擊日本關東地區。（圖／日本氣象廳）

氣象預報員劉沛滕表示，哈吉貝颱風昨（7日）晚間8點已經增強為強颱，未來環境還算步錯，預計今（8日）下半天還有再增強可能。路徑部分，哈吉貝會先往西北方向移動，來到日本南方海面後北轉往日本方向前進，預計周、六日影響關東（東京）地區。

氣象局副局長鄭明典上午在臉書PO出哈吉貝颱風現況衛星雲圖，他說，哈吉貝近中心的雲系寬闊、平整又均勻，這是強烈颱風的特徵。另外，由於氣象局沒有定義「超級颱風」，但是很多人喜歡這個名詞，聽起來也很有力量的感覺，所以媒體引述美國海軍的定義，使用「超級颱風」這個名詞，原則上氣象局也不會反對。

▲哈吉貝宣告追平2月的蝴蝶，並列今年最強颱風。（圖／翻攝自天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」）

天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」昨日分析，美軍已將哈吉貝的強度上調到5級（140kts），宣告追平2月的蝴蝶，並列今年最強颱風，很輕鬆地在貧乏的2019風季稱王。此刻哈吉貝的結構、型態，說是今年到現在最好、最紮實完全不誇張，颱風眼特別細小，可能直徑僅約10公里，這都是典型猛烈颱風的特徵之一。考慮到還會在環境優良的海上待好幾天，這兩三天，颱風強度很可能再向上，哈吉貝的極限在哪？會是一大看點。

▲哈吉貝颱風，預計周末侵襲日本全境。（圖／翻攝自天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」）

至於，哈吉貝接下來怎麼走？台灣颱風論壇表示，周六（2日）下午，颱風外圍環流逐漸影響四國、中部及關東地區；周六（2）夜晚～日（3）凌晨，颱風環流開始影響，風雨更為增強；周日（3）凌晨～上午，颱風中心登陸，並穿越陸地，除了九州、沖繩、北海道以外，全面強風豪雨；周日（3）下午～傍晚，颱風穿越陸地後加速遠離，風雨由西往東逐漸緩和。好消息是，哈吉貝巔峰時刻在海上，靠近日本的同時也會減弱，破壞程度會小一點點，但仍提醒國慶連假前往日本遊玩的朋友要多加留意。





另外，天氣風險公司氣象主播賴忠瑋指出，哈吉貝颱風已經增強為強烈颱風，由於行經溫暖的洋面，加上本身結構不錯，因此發展相當迅速，在短短不到1天的時間內就發展成為強烈颱風，中心最大風速達每秒53公尺，預計未來24小時還會再持續增強，到達其強度的頂峰，估計最強可達每秒58公尺，遠超過強烈颱風每秒51公尺的定義。

賴忠瑋說，未來的預估路徑仍然是往日本移動，預計在周六就會開始影響日本的本州南方，雙十連假預計前往日本的話，要多留意颱風的影響。

▲賈新興提醒，哈吉貝將以今年度最強颱之姿於周末朝日本大阪至東京而去。（圖／中央氣象局）

天氣風險公司總監賈新興則表示，哈吉貝已經增強至強颱，美軍的定義則是超級颱風，目前它將以今年度最強颱之姿朝日本大阪至東京而去，時間在12日至13日，在日本的朋友千萬千萬要留意，安全第一。

▲美國聯合颱風警報中心評哈吉貝颱風為「猛爆性增強」，未來仍有3天的時間處於適合增強或維持強度的環境。（圖／翻攝自天氣粉專「觀氣象看天氣」）

天氣粉專「觀氣象看天氣」也說，哈吉貝颱風在良好的環境下，兼具其東風波的優勢迅速增強，美國聯合颱風警報中心評其為「猛爆性增強」（Extremely Rapid Intensification）。目前其強度已來到強烈颱風，日本氣象廳評定猛烈（105kt），聯合颱風警報中心評定五級颶風之強度，未來將正式超越蝴蝶奪走今年西北太平洋之年度風王。

未來哈吉貝仍有3天的時間處於適合增強或維持強度的環境，是否有機會衝擊今年全球風王（AL北大西洋，多利安Dorian，評定910hpa,160kt、實測909hpa,176kt）及改制後西北太平洋風王海燕Haiyan（評定895hpa,63m/s,170kt,VCDG+WMG）、改制後北緯20度以北及有陸上颱風警報風王莫蘭蒂Meranti（評定890hpa,60m/s,170kt,CMG+WMG）、上古時代風王南施Nancy（評定882hpa,75m/s,185kt,--），敬請拭目以待。

「觀氣象看天氣」另指出，礙於向日葵8號氣象衛星解析度不夠高，加上哈吉貝目前風眼直徑僅較解析度高一些，衛星雲圖分析強度可能低估，故機構評定的最終強度可能不及實際強度。