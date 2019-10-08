遭全面封鎖！南方四賤客「祝高粱大豐收」道歉文酸爆　網笑洗版：太高級了

▲《南方四賤客》遭封殺。（圖／GQ雜誌）

記者周亭瑋／綜合報導

美國知名喜劇動畫《南方四賤客》上周播出的最新一集中，嘲諷中國限制言論自由等等，被大動作封鎖後，今（8）日發聲明道歉了；然而，道歉內容不改一貫風格，破表酸度戳笑大票網友，不少人還因此被圈粉，紛紛洗版直呼「有夠X，我喜歡」。

以黑色幽默聞名的《南方四賤客》，憑著嘲弄政治、社會等時事，擄獲大票忠實粉絲。上周播出的第23季第2集「樂隊在中國（Band in China）」，屎蛋的爸爸蘭迪到中國賣大麻，被抓去勞改；同時，屎蛋也創了金屬搖滾樂團赴陸發展，沒想到因歌詞內容敏感，而遭到審查。

由於Band in China 與 Banned in China（在中國被禁）同音，充滿嘲諷意味，所以一整集鎖定了中國迫害人權、箝制言論自由等議題，也因此被全面下架，現在大陸境內網站幾乎看不到《南方四賤客》的影片，包括相關資訊、介紹、網友討論等，通通消失無蹤。

▲道歉文繼續酸。（圖／翻攝自臉書／South Park）

在被封殺後，兩位創作者也跟上最近吹起的「道歉風潮」，今在臉書發出聲明，強調「來自帕克（Trey Parker）和史東（Matt Stone）向中國的正式道歉！」

不過，這篇道歉文似乎承襲《南方四賤客》一貫風格，邊致歉邊繼續開砲，「就像NBA，我們很歡迎中國的審查動作進入我們的家和我們的心，我們愛錢的程度遠勝於自由和民主」、「本周三晚上10點，請準時收看我們第300集動畫，中國共產黨萬歲！願祝你們今年秋天高粱大豐收！我們現在和好了嗎？中國」。

對此，PTT鄉民笑成一片，認為「假跪真酸」的境界太神，紛紛回應「不愧是南方公園」、「高級酸XD」、「南方真的很行」、「真正看透透，重新被南方公園圈粉了」。

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