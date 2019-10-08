大樂透頭獎上看6.3億衝今年最高獎金　最熱門號碼曝光開過232次

▲大樂透今天晚間開獎的頭獎上看6.3億元，若一注獨得，將是今年最高單注獎金。（圖／記者許力方攝）

記者紀佳妘／台北報導

大樂透中秋加碼落幕，不過頭獎已連續20期摃龜，台灣彩券公司預估今（8）日晚間開獎的頭獎金額上看6.3億元，若有一位幸運兒獨得，將是今年最高單注獎金。

大樂透上周是中秋加碼的最後一期，剩餘14組百萬獎金，依中秋加碼實施條件，由當期所有中獎組數均分1,400萬元，各組再依中獎注數均分該組獎金，最後開出3組，且都是單注中獎，因此每組獎金可拿466萬6,666元，也是原獎金的4.6倍之多。

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不過，大樂透上周頭獎還是又摃龜，頭獎已連續20期未開出，台彩預估今天晚上開獎的頭獎金額上看6.3億元，若該注由一人獨得，將是今年以來最高單注頭獎金額。

彩迷關注什麼號碼最容易中頭獎？根據台彩統計，自2004年發行大樂透以來，最熱門的中獎號碼是「8」，共開過232次，第二、第三名則是「11」、「1」，共開出229、228次。

此外，最冷門的號碼為「24」，只開過177次，再者是「9」，共開出180次，第三則為「17」，僅開出182次；至於特別號最熱門中獎號碼為「41」，共開過47次，最冷門則是「27」，僅開過21次。