平生無大志...誓言嫁小開當老闆娘？作家「兩句話」勸妳清醒

▲情侶吵架。（示意圖／CFP，下同）



【立志當老闆娘的女生清醒吧！男人創業，不一定要有賢內助；公婆的事業，不一定要讓你接】

文／洪雪珍

創業3年的鬼子抱怨，讓交往1年餘的女友來自己公司上班，是他一生做過最錯誤的決定，很想把她炒了，卻始終下不了殺手，鬼子死命的搓了搓頭之後，仰頭對著天空大喊：

請繼續往下閱讀...

「我~好~想~分~手！」

我就是立志要當老闆娘

原來，女友來公司任職1個月，摸熟環境之後，就儼然以老闆娘自居，大小事都要一把抓，也不管她原來是做業務開發而已，現在連各項出入帳目都要她看過，還要她審過、批過、准過，才能過關！

這還不打緊，鬼子起初只是把女友的熱心視為關心，哪裡知道她逐步侵門踏戶，得寸進尺，進逼到鬼子的底線，對著員工頤指氣使、管這管那，可是她不過才畢業3年、在百貨公司賣過襪子的小女生，懂個啥！

有一天，兩人回到同居處之後，鬼子找女友溝通，要她緊守崗位，做好本分，其他事都別管，女友竟然轉身走向陽台，問鬼子是不愛她了，還是另結新歡，否則為什麼不要她繼續關心他的事業？而且一副作勢要往下跳的樣子，讓鬼子都暈了，心想也扯遠了吧！

於是鬼子暗示女友是不是可以轉換跑道，去做自己有興趣的工作，女友竟然回答：

「我的興趣，就是做老闆娘啊！」

交往日深之後，鬼子才發現，女友沒有專長、沒有技能，也不打算去學一技之長，就是抱定要嫁「有事業」的男人，當一個「管事業」的老闆娘，還跟鬼子說：

「你的事業，就是我的事業！」

憑什麼婆婆要讓你當老闆娘？

問題是，在女友簡單的腦袋裡，管事業就是對員工呼來喝去，插手這插手那，指這不對那不可以，唯一重要的一件事是把錢抓緊！因為抓緊男人的錢，就可以抓緊男人的心，沒錢做不了怪，便可以當一個太平盛世的有錢太太。

鬼子一肚子氣悶，直到有一天和多年不見的雄大見面，才一得抒解，因為雄大更慘！

雄大是餐廳小開，但是對經營餐廳毫無興趣，也因為無經濟之虞，堅持做自己喜歡的工作，當程式設計師，薪水不差，過過小確幸的日子還足夠。他也是在1年前交了女朋友，沒想到這位女友「胸有大志」，也是想要當老闆娘，穿得美美，管管收銀機，數數鈔票。雄大擔心誤導女友，明白告訴她不會接手家裡的餐廳，誰知道女友竟然回答：

「沒關係！你不接，我來接！」

雄大一聽，整個人傻住，從來沒有想到會是這樣一個答案！這家餐廳是他的父母胼手胝足，打拼多年才得以有今天局面。父親擅長料理，生意都由母親一手打理，真正能幹的是母親大人，能說善道，長袖善舞，集客力強，將餐廳撐出一片天。雄大看著女友，很難想像眼前這位生嫩的女孩能入母親的法眼，如果女友不長眼，跟母親這麼說話，可就一輩子別想進他們家門，於是鐵了心問：

「憑什麼你覺得我母親要讓位，讓你當老闆娘？」

「憑我要嫁給你啊！父母的事業本來就要留給子女，難不成要交給外姓人嗎？」

美貌與青春，是唯一的價值？

聽完之後，雄大決心分手！他的作法夠絕，直接將女友帶去見母親，由母親直截了當的點明，等到他們二老年紀大了，會退出經營階層，把餐廳頂給資深員工經營。事後，女友主動提出分手。

「跟你結婚，圖的是有個飯碗捧著，不是金的，至少也是鐵的，保證不會失業。如果連這一點保證都沒有，那麼嫁給你就只會剩下『風險』。」

聽了雄大的遭遇，鬼子才知道自己不孤單，原來這世界上有一些女生平生無大志，就是誓言要當老闆娘，丈夫創業當老闆，或是家裡有事業可接手。遺憾的是，鬼子沒有一個能幹的母親站出來當擋箭牌，只好自己鼓起勇氣使出殺手鐧，向女友提出2個選擇，第1個選擇是到外面找工作，第2個選擇是分手，結果女友選擇分手，另外尋覓當老闆娘的機會，和雄大的女友如出一轍。

說起來，這些女生的目標清楚，下手精確，就像禿鷹一樣，看準獵物即俯飛而下，一口叼走，揚長而去，也是一種人生選擇。但是，倚賴別人的人生，其實是高度風險的生涯規畫。

像是鬼子沒有辦法接受女友在同一家公司工作，雄大礙於母親的權威而無法做主，都可能讓一廂情願的老闆娘美夢幻滅。這些因素都是在別人的一念之間，無法掌握在自己手裡，充滿變數，虛無飄渺，有可能蹉跎青春，而青春與美貌又是這些女生的唯一仗恃，最後既喚不回青春也圓不了夢，徒呼負負。

現在的男生不要負擔

獨立自主，付出努力，為自己的人生打拼，才是一生最值得的投資。雖然辛苦，但是自己的命運自己掌握就是牢靠，就是甘願。

不止如此，現在的男生也萬般不喜歡被依靠，那會讓他們感到沈重、感到窒息、感到永無天日，不是他們不愛你，也不是他們不想扛起責任，而是他們想要自由，想要過無負擔、無壓力的日子，偶爾開個小差，離開你喘息一下，呼吸新鮮空氣。所以他們會傾向選擇有一個有能力工作，有一份薪水養活自己的女生，才是值得一起牽手到老的伴侶。

即使有一天男生事業有成，也不認為公司有了老闆之後，也要有老闆娘這個角色，原因無他，這是他的舞台，就像動作片一樣，只有唯一男主角，女生可有可無，不必受到干擾，專情於事業的演出。

覺醒吧！你要結婚的那個男生，不是你父親那一代的男生，他們不想讓婚姻綁架事業，也不想為了事業犧牲婚姻，求的是工作與生活平衡也圓滿。



洪雪珍

知名專欄作家

fb粉絲團：https://goo.gl/0slQx5

Line@：https://line.me/R/ti/p/%40bfj9781d

Youtube：https://reurl.cc/jD2nn

學歷：政大新聞系、台大商學所

歷任：yes123求職網-副總經理、自由時報-行銷經理、台北愛樂電台-協理兼行銷總監、聯合報-主編

專欄：yahoo、商周網站、今周刊網站、大人社團等

著作：《要獨立老，不要孤獨老》、《你的強大，就是你的自由》、《哪有工作不委屈，沒有工作你會更委屈》等







★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！