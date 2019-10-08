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23歲女師愛上16歲男！禁忌師生戀修成正果　13年後2人都成為教師

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▲▼學生，讀書，升學，考試，念書，課業。（圖／視覺中國）

▲相差7歲的師生戀最後修成正果。（圖／示意圖，與新聞無關／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

紐西蘭女老師米勒(Natasha Miller)23歲時愛上當時年僅16歲的學生麥克唐納(Hayden MacDonald)，相差7歲的師生戀被家長發現後，她為了保全戀情選擇辭去教職，2人雖然愛得辛苦沒想到這段戀情在13年後修成正果，不但順利結成夫妻，2人還都成為了教師。

米勒2006年在帕希亞圖阿(Pahiatua) 的塔拉魯阿學院(Tararua College)任職時，愛上自己英語課上的學生麥克唐納。麥克唐納的母親表示，一開始她是注意到兒子開始頻繁洗澡，且要去上課前都會特別打扮，後來在對方手機中發現師生戀真相，當時給了米勒兩個選擇，離開兒子或是辭職，沒想到米勒竟然毫不猶豫選擇辭職。

事發時，由於米勒尚未登記成為正式教師，所以教師委員會沒有對此案進行調查，正當她以為自己永遠無法再碰教職時，沒想到4年後卻獲得任教機會，並且當時她已與成年的麥克唐納訂婚，腹中還有了對方的孩子。

米勒現在是學校9年級的教務主任，麥克唐納也順利成為教師，2人一共育有3名孩子，目前住在菲爾丁(Feilding)生活。他們的故事近來獲得當地媒體報導，相對於米勒低調不願意受訪，麥克唐納則大方回應，「我只想說，我們現在過得很開心」。校長也表示，雖然她曾耳聞米勒和麥克唐納的故事，但看到他們現在過得很幸福，應該就讓以前所發生的事情留在過去就好，現在他們只是深受學校人員敬愛的同事。

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