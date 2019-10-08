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雙美生技經營權變天　市場派取得過半董監事席次

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▲雙美生技經營權之爭，召開股東臨時會。（圖／記者姚惠茹攝）

▲雙美生技召開股東臨時會改選董監事。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

膠原蛋白廠雙美生技（4728）今（8）日召開股東臨時會改選董監事，主要以董事長蔡國洲為首的公司派，對上以監察人典華學習長林齊國為首的市場派，展開激烈的經營權之爭，雙方各推派12名董監事人選，形成24人搶12席的局面，最後由市場派取得過半董監事席次取得勝利。

今天的股東臨時會由雙美大中華區執行長林鈺庭、監察人典華投資代表林婧萱、律師陳錦琁主持，股東出席率達97.43%，最終投票結果，市場派奪得5席一般董事、1席獨立董事、2席監察人，總共8席過半董監事席次，取得雙美經營權。

請繼續往下閱讀...

最終董監事當選名單，公司派由金可眼鏡、國志實業取得2席一般董事；陳國華取得1席獨立董事；國棟國際取得1席監察人席次。市場派由林齊國、合心投資、學發公司、林協健、協健投資取得5席一般董事；林明毅取得1席獨立董事；呂世光、典華投資取得2席監察人席次。

▲雙美生技經營權變天　市場派取得過半董監事席次。（圖／記者姚惠茹攝）

▲雙美生技董監事當選名單。（圖／記者姚惠茹攝）

雙美公司派以董事長蔡國洲為首，推出12人名單角逐董監事，包括蔡國洲、寄生公司、金可眼鏡、國志實業、蔡國川、林金翰、李宣進，以及獨立董事王本正、陳國華，還有監察人捷富投資、國棟國際、寶崴光學。

至於市場派則是以監察人典華學習長林齊國為首，結盟前總經理林泉源，同樣推出12人名單角逐董監事，包括林齊國、合心投資、學發公司、林協健、李久恒、協健投資、林泉源，以及獨立董事林明毅、廖健智，還有監察人僑林投資、呂世光、典華投資。

雙美生技今年6月28日股東會才全面改選董監事，由金可集團取得過半席次拿下經營權，如今短短數月，市場派股東以董事長蔡國洲要興建南科廠房為由，因為費用高達5.5億元，超過雙美資本額，導致董事會出現各種聲音，其中監察人典華更是發起召開股東臨時會，要求全面改選董監事。

▲雙美生技經營權之爭，召開股東臨時會。（圖／記者姚惠茹攝）

▲雙美生技召開股東臨時會改選董監事。（圖／記者姚惠茹攝）

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