雨衣男闖大樓撲倒OL摸臀　強辯「只有1、2秒」判刑1年2月

▲彰化1名OL被男子伸鹹豬手摸臀。（圖／CFP）

記者唐詠絮／彰化報導

從事製造業的碩士肄業生陳男於2018月間，涉嫌穿著黃色雨衣進入彰化北斗鎮1處人壽大樓辦公室，將正要下班的OL推倒在地，伸出鹹豬手進入褲內摸臀，OL大喊救命、變態，陳男才逃離現場，造成OL身體左側有擦挫傷，一、二審依強制猥褻罪將他判刑1年2月。可上訴。

彰化地院一審判決書指出，陳男2018年8月7日晚間先駕駛自用小客車停在路邊，身穿黃色輕便雨衣步行進入彰化某大樓三樓辦公室，看到一名OL獨自在辦公室內，詢問要找「王先生」，OL告知「此處沒有王先生」，陳男上前將OL推倒在地，以手壓制她的腰部，再撫摸女子臀部，OL大喊救命、變態，並趕緊打電話給同事求救，陳男才逃離現場。

陳男當時向法官辯稱，當天沒進到該大樓，也沒摸女子臀部，他有工作和女友，不可能有這樣的行為，陳男委託的辯護人也認為，女子有近視，慌張未看清楚對方長相，縱然有看到嫌疑人也未必是真正犯嫌，陳男除了未進入大樓外，強制猥褻的「強制」構成要件是，須有一段時間的進行，違反被害人意願致使不能抗拒，而被害人實際上被摸臀的時間只有一兩秒，應該只構成性騷擾罪嫌。

一審法官審酌陳男有多項前科，素行不佳，且已有妨害性自主犯罪紀錄，仍不思悔改，為逞一己私慾，侵入被害人辦公室，以強暴方式對OL撫摸臀部猥褻行為，欠缺對他人性自主之尊重，造成被害人心理創傷，行為惡劣，且犯後未能坦承犯行，依強制猥褻罪將他判刑1年2月。

二審審理時，OL向法官供稱「我不在乎賠償，在乎的是社會公平正義，請法官依據所有事證來做審判，刑法上他該處什麼樣的刑責，就做什麼樣的刑責，不要讓他消遙法外，因為我們沒有辦法保證他後續會不會再做同樣的事情，至少讓他反省一下，這樣對他或其他婦女朋友也好」。

陳男直至二審才坦承犯，也願與被害人和解，願持續至醫院看診，即將結婚，有正當工作等為由，請求從輕量刑，二審合議庭仍維持一審判決。

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