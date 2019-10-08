　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

雨衣男闖大樓撲倒OL摸臀　強辯「只有1、2秒」判刑1年2月

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲彰化1名OL被男子伸鹹豬手摸臀。（圖／CFP）

▲彰化1名OL被男子伸鹹豬手摸臀。（圖／CFP）

記者唐詠絮／彰化報導

從事製造業的碩士肄業生陳男於2018月間，涉嫌穿著黃色雨衣進入彰化北斗鎮1處人壽大樓辦公室，將正要下班的OL推倒在地，伸出鹹豬手進入褲內摸臀，OL大喊救命、變態，陳男才逃離現場，造成OL身體左側有擦挫傷，一、二審依強制猥褻罪將他判刑1年2月。可上訴。

彰化地院一審判決書指出，陳男2018年8月7日晚間先駕駛自用小客車停在路邊，身穿黃色輕便雨衣步行進入彰化某大樓三樓辦公室，看到一名OL獨自在辦公室內，詢問要找「王先生」，OL告知「此處沒有王先生」，陳男上前將OL推倒在地，以手壓制她的腰部，再撫摸女子臀部，OL大喊救命、變態，並趕緊打電話給同事求救，陳男才逃離現場。

陳男當時向法官辯稱，當天沒進到該大樓，也沒摸女子臀部，他有工作和女友，不可能有這樣的行為，陳男委託的辯護人也認為，女子有近視，慌張未看清楚對方長相，縱然有看到嫌疑人也未必是真正犯嫌，陳男除了未進入大樓外，強制猥褻的「強制」構成要件是，須有一段時間的進行，違反被害人意願致使不能抗拒，而被害人實際上被摸臀的時間只有一兩秒，應該只構成性騷擾罪嫌。

一審法官審酌陳男有多項前科，素行不佳，且已有妨害性自主犯罪紀錄，仍不思悔改，為逞一己私慾，侵入被害人辦公室，以強暴方式對OL撫摸臀部猥褻行為，欠缺對他人性自主之尊重，造成被害人心理創傷，行為惡劣，且犯後未能坦承犯行，依強制猥褻罪將他判刑1年2月。

二審審理時，OL向法官供稱「我不在乎賠償，在乎的是社會公平正義，請法官依據所有事證來做審判，刑法上他該處什麼樣的刑責，就做什麼樣的刑責，不要讓他消遙法外，因為我們沒有辦法保證他後續會不會再做同樣的事情，至少讓他反省一下，這樣對他或其他婦女朋友也好」。

陳男直至二審才坦承犯，也願與被害人和解，願持續至醫院看診，即將結婚，有正當工作等為由，請求從輕量刑，二審合議庭仍維持一審判決。

►他奶奶的美麗小秘訣

【其他新聞】

氣薪資遲給！工人嗆：我有白金卡不會被判死　一刀刺死老闆

同公司2貨車離奇追撞！副駕彈出當場身亡　南投人一看嚇：那邊超陡

ET快訊
小7拉布條狂賀發票中獎！「一看金額」顧客笑炸：製作費就爆了吧
咘咘Bo妞出生…梧桐妹12歲「堅持離開賈靜雯」！她親筆信曝真
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

教室當摩鐵...班導「實作交戰」女學生被抓包！　無恥喊：時效已經過了不用賠

未訂位「只有半小時」堅持用餐　醉女耍賴狂吼嗆警...直接上銬

喬裝顧客闖汽修廠　慣竊「1分鐘偷包」得手5千元

懷疑老公偷吃！她狂打電話騷擾小三夫「孩子不是你的」　抓姦不成反挨告

超詭異車禍！騎士「降落」酷比車頂　她屈膝穩躺...警見這幕傻眼：太離奇了

鋼筋狠敲賴香伶後…李明彥再砸酒瓶大鬧勞動局！痛批北市弊案、勞檢作假

六福皇宮前主廚欠債不忍愛車遭典當　持槍搶銀行遭判刑

雨衣男闖大樓撲倒OL摸臀　強辯「只有1、2秒」判刑1年2月

女半夜提領現款　警問「哪家銀行的」意外揪出詐騙車手

影／下班騎樓下聊天…下一秒天花板整片掉落砸6車！2正妹店員嚇壞急報警

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

狂！他用「豆腐」打造鋒利廚刀 日本神匠震撼百萬網友：太美惹

李芷婷重新飆唱《你敢不敢》　網友：戰隊冠軍無誤！

黑猩猩第一次遇見「烏龜」超興奮 朝牠猛戳狂看...淡定龜無奈縮頭

台南大貨車駕駛「後面忘記放下」 車斗撞陸橋...車頭一秒翹40度角

「糖葫蘆一串299」客人怒被坑錢！ 他問：買東西不問價格？網戰翻

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」 老闆娘難過：每天花7hrs手工煮

摸雞蛋直接吃飯！高雄女腹痛變硬　醫生一看傻了「大腸2倍粗」壞死9成

南門市場正式熄燈！攤商哽咽不捨 鐵門降下...柯文哲合唱「感恩的心」

遭爆料1014開始請假「拋棄高雄」　韓國瑜受訪跳針：還有其他問題？

教室當摩鐵...班導「實作交戰」女學生被抓包！　無恥喊：時效已經過了不用賠

未訂位「只有半小時」堅持用餐　醉女耍賴狂吼嗆警...直接上銬

喬裝顧客闖汽修廠　慣竊「1分鐘偷包」得手5千元

懷疑老公偷吃！她狂打電話騷擾小三夫「孩子不是你的」　抓姦不成反挨告

超詭異車禍！騎士「降落」酷比車頂　她屈膝穩躺...警見這幕傻眼：太離奇了

鋼筋狠敲賴香伶後…李明彥再砸酒瓶大鬧勞動局！痛批北市弊案、勞檢作假

六福皇宮前主廚欠債不忍愛車遭典當　持槍搶銀行遭判刑

雨衣男闖大樓撲倒OL摸臀　強辯「只有1、2秒」判刑1年2月

女半夜提領現款　警問「哪家銀行的」意外揪出詐騙車手

影／下班騎樓下聊天…下一秒天花板整片掉落砸6車！2正妹店員嚇壞急報警

投入16億辦自行車節！　觀光局喊11月底拚13萬人參加

杜特蒂健康亮紅燈！自爆「神經出問題」　眼睛不受控亂飄

文化新南向！　故宮與泰國國家探索博物館機構締結姐妹館

黃國昌再爆新北橋梁檢測瞎搞　痛批「不把人命當回事」

Apple Watch將加入「睡眠監測」功能？App截圖透端倪

戶頭剩400塊「只能睡超商」！　《玩很大》凱莉淚崩自責：怎麼能那麼窮

黃竣民／不欠「東風」的十一國慶閱兵

「很髒不舒服！」公車黏汙漬他PO照公審　司機訴苦衷：誰不喜歡車子乾淨

價值43億美元！貿易協議「美國站回日本市場」　與CPTPP國家平起平坐

連千毅開價陪8次給10萬！　辣模子涵「黑歷史曝光」…友爆：5年前還不是什麼東西

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

社會熱門新聞

破壞台大連儂牆　陸籍男子令限制..

陳偉濠疑摩鐵吸毒遭逮　網讚爆友..

影／文大棒球員陳偉濠嗆主審　賽..

嗆「我不會被判死」　工人刺死老..

身心障礙男神明前遭「往死裡打」..

9歲男童奔跑重摔腦致死　清潔婦..

新竹男性侵酒醉女大生！她LIN..

拗女同事送宵夜　「衝腦男」性侵..

W毒趴女模命案　土豪哥今起坐牢..

高雄地院怒了！禁止連千毅看電視

連千毅包爆假貨　網友秒懂：突然..

動保女俠變蟑螂　竟是虐狗屠宰手

接孩子下課！她自撞身亡　女兒：..

男騎士撞死老翁被起訴　法醫作證..

更多熱門

相關新聞

台中別墅遭潑紅漆！2男鬼祟畫面曝

台中市大里區甲園街一間透天別墅遭人惡意潑紅漆，警方於7日上午接獲屋主報案，隨後立即調閱監視器展開追查，至於詳細事發原因還有待調查釐清。

「媁哥」辣照被盜用　控經紀公司誣告

事證明確！學運名醫柳林瑋涉猥褻3女被訴

5歲女童被保母兒子壓頭「逼張嘴」：想自殺

住持猥褻上訴刑期更久　檢不給易科入監矯治

關鍵字：

猥褻OL雨衣鹹豬手

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅「交往每月給10萬」勾勾纏子涵對話曝光

影／韓國瑜夜襲臨檢釣蝦場　民眾嗆：幹什麼啊！

19歲脫衣女郎遭碎屍！頭顱從12樓被扔下　少年嚇慘

哈吉貝「爆速粗壯」衝強颱！路徑曝：可能直撲

孫安佐約砲「掌聲片瘋傳」！米砂出聲

保母「脫上衣餵奶」勾引人夫！搶嬰逼走正宮

媽側躺餵母乳睡著！15天寶寶窒息亡

子瑜突然腿軟後倒　志效急伸手拉

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」！老闆娘超難過

破壞台大連儂牆　陸籍男子令限制出境

陳偉濠疑摩鐵吸毒遭逮　網讚爆友人父親

陪連千毅賣遊艇！「23歲千金辣模」超狂背景起底

小柴腳摔傷狂討拍　見醫生秒復原

花蓮鋼管紅茶罵錯家　網驚：正宗是另一間啦

清華學霸假日曝光！連續「13hrs苦讀」縮時實錄

更多

最夯影音

更多

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

狂！他用「豆腐」打造鋒利廚刀 日本神匠震撼百萬網友：太美惹

李芷婷重新飆唱《你敢不敢》　網友：戰隊冠軍無誤！

黑猩猩第一次遇見「烏龜」超興奮 朝牠猛戳狂看...淡定龜無奈縮頭

台南大貨車駕駛「後面忘記放下」 車斗撞陸橋...車頭一秒翹40度角

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面