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美中10日復談！川普「追求全面協議」　被問結果又猶豫

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▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

第13輪中美貿易高級別談判預計10日在華府展開，美國總統川普7日表示，他傾向達成全面協議，而不只是接受部分共識，「我們已經來到這個階段，我們做得很棒，我希望有更大的協議，這就是我們所追求的。」然而，是否真能照著藍圖走，川普還是有些語帶保留。

《彭博》（Bloomberg）6日援引消息人士說法指出，中國國務院副總理劉鶴私下表示，他會提出一項協議，但不包含中國改革產業與補貼的相關政策；這些內容是華府一直所爭論的。《法新社》（AFP）報導，川普7日則表示，希望美中達成全面貿易協議。

被問及是否能接受部分協議時，川普告訴記者，這不是他想要的，「我的優先是達成全面性協議。」然而他也透露出還不確定結果的想法，「有什麼事能發生嗎？我猜可能吧，誰知道，但我想這是不太可能的。」

很少跡象表明美中雙方取得進展，外界近幾個月預測，最後可能達成一項僅解決華府部分不滿問題的協議。川普先前表示，中國疲軟的經濟，讓北京處在想達成協議的壓力下，不過他也觀察到，中方過去在拖延時間，希望看到他2020連任失敗，到時能與另一屆政府商談。

下一輪懲罰性關稅預計15日生效，美國將對2500億美元中國進口商品徵收關稅，調升到30％。根據白宮聲明，劉鶴將率領代表團，10日會面美國貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer）、財政部長梅努欽（Steven Mnuchin），預計聚焦華府去年就要求的內容，包括智慧財產權、強制技術轉讓、農業與執法。自上月以來，較低級別的談判則持續進行。

針對近期的數據是否顯示貿易戰損害美國經濟，白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）7日否認。他認為，貿易戰的影響是「最小的」；但多數經濟學家則抱持相反觀點。

川普7月25日透過電話施壓烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），要求調查爭取2020民主黨總統參選人提名的前副總統拜登（Joe Biden）與其兒子，「通烏門」醜聞持續延燒，總統也面臨民主黨發起的彈劾調查。川普上周還把中國也拖下水，聲稱中方也可調查拜登。

庫德洛則告訴記者，貿易談判與川普要求中國調查拜登，兩者沒有關係，「不會有任何聯繫，我保證。」

►川普稱香港問題應人道處理　否則中美貿易協商「會變很糟糕」

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