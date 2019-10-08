　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

請取回卡片！ATM「倒數完秒吸回」他好奇實驗拍全程…不拿超GG　網罵翻

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲原PO想知道取卡時間過了，但沒取卡會發生什麼事。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

出門時突然發現身上沒錢，許多人都會到ATM提款，領錢步驟中，按完要領取的金額後，機器會將提款卡退出。就有一名男網友好奇，如果這時候不拿，取卡時間到了會發生什麼事，沒想到原PO真的就故意讓取卡時間過掉，卡片則是被機器回收，最後原PO只能求助「我的卡片就不見了，有人知道怎麼讓ATM吐出來嗎？」

這位男網友在臉書《爆廢公社》貼出一段影片，文中表示，「我很好奇，ATM未取卡時間到了會怎麼樣」，接著看看影片，只見ATM螢幕正顯示「請取回卡片」，並倒數著秒數「卡片將在X秒後回收」，一邊還發出「嗶嗶」聲提醒。

請繼續往下閱讀...

結果ATM倒數完秒數後，就將卡片回收回機器裡，螢幕也跳出一個紅色的驚嘆號，顯示「逾時未取回卡片（ATM）」，讓原PO直呼，「然後我的卡片就不見了，有人知道怎麼讓ATM吐出來嗎？」就有人留言解答，「機器會吸進去，要拿ATM上的電話打給銀行，會派保全取給你」、「隔幾天銀行就會打來叫你去領卡，記得帶雙證件跟印章。」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲答案就是卡片被留置ATM中。（圖／翻攝自爆廢公社）

還有網友發問，「我比較想知道，這樣後面的人還可以使用嗎？」答案則是「可以使用，畢竟不是因為機器本身錯誤而造成吃卡」，吃卡的目的則是避免被別人撿走，「算是對客戶的一種保護機制。」

但因為沒取卡、取鈔會發生什麼事，上網查都能得到答案，原PO這樣的「實驗精神」就引來網友批評，「很無聊的測試，因為你保全要跑一趟」、「上網搜尋就知道結果了！不用什麼都要自己撞過才會」、「為什麼要為了這無聊測試造成保全跟銀行人員的麻煩？」

不過親眼見到卡片被留置，也有網友說，「感謝樓主滿足了我的好奇心」、「總是要有人試過～我們才會真正知道明白」、「還好有人試了 其實我也想試試鈔票放在那邊會不會被收走。」

據台新銀行貼出的銀行新知中就有寫明QA，「Q59：提款時，金融卡及明細表多久沒拿走，會被提款機收回呢？」「A59：交易完成後須先取出金融卡，才會吐鈔，若金融卡、明細表及現金在一分鐘後未取出，則提款機會自動收回」，而被留置的卡片，會被寄回原開戶行，使用者只要持身份證及印章前去領取即可。

►他奶奶的美麗小秘訣！

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

ET快訊
8歲兒滑手機驚見「爸爸交纏阿姨」！急傳給媽…人夫扯：是謎片啦
NBA挺港風波延燒！　央視宣布「停播目前所有賽事」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

1個月電表飆664度！租屋妹泛淚找bug　網一看爆傻：全部吃電怪獸

超仙空靈女下凡！一張「姑姑照」騙倒上千民眾　原來女主角是她

搭到運送遺體班機會怕嗎？　航空業網友精闢解答：反而讓人安心

花蓮鋼管紅茶「花生湯用罐頭」！1星灌爆罵錯家　網驚：正宗是另一間啦！

吃火鍋男友視角！　紅豆餅女神「撐爆細肩帶」水滴胸型全看光…3.3萬人嗨翻

影／「連千毅發財金」他拿到了！千元鈔票山「分享5次就抽到」　打開金額傻眼

老爸曬家中最貴側背包！苦笑嘆「持續噴錢中」　6千網秒懂：一台中古車了

學生要有「計算機使用能力」　教團籲國、高中數學考招應使用計算機

大稻埕復古裝扮大遊行！「老派散步地圖」蒐羅1920年庶民生活

請取回卡片！ATM「倒數完秒吸回」他好奇實驗拍全程…不拿超GG　網罵翻

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

李芷婷重新飆唱《你敢不敢》　網友：戰隊冠軍無誤！

狂！他用「豆腐」打造鋒利廚刀 日本神匠震撼百萬網友：太美惹

黑猩猩第一次遇見「烏龜」超興奮 朝牠猛戳狂看...淡定龜無奈縮頭

台南大貨車駕駛「後面忘記放下」 車斗撞陸橋...車頭一秒翹40度角

「糖葫蘆一串299」客人怒被坑錢！ 他問：買東西不問價格？網戰翻

摸雞蛋直接吃飯！高雄女腹痛變硬　醫生一看傻了「大腸2倍粗」壞死9成

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」 老闆娘難過：每天花7hrs手工煮

「開路天使」導盲犬的退休生活　抱頭扭身討摸！大狗也要裝可愛

南門市場正式熄燈！攤商哽咽不捨 鐵門降下...柯文哲合唱「感恩的心」

老爸曬家中最貴側背包！苦笑嘆「持續噴錢中」　6千網秒懂：一台中古車了

學生要有「計算機使用能力」　教團籲國、高中數學考招應使用計算機

大稻埕復古裝扮大遊行！「老派散步地圖」蒐羅1920年庶民生活

請取回卡片！ATM「倒數完秒吸回」他好奇實驗拍全程…不拿超GG　網罵翻

開冰箱見「野生皺皮本體」圓眼直視！硬漢「飆少女尖叫」嚇甩手：拜託不要

琉璃蟻噁竄8縣市！1家至少藏20萬隻　專家提擒王滅蟻藥「硼酸加糖水」

工讀生多加103元！　他一看發票「立刻騎回加油站」　霸氣舉動暖炸上千網友

台師大推性別友善宿舍　「男女混層不混房」最快2020年9月實施

普悠瑪「主風泵」提前檢修完成！　18組列車9月更換72組

嘉藥校園大揭密學生創意開箱　校長主秘作伙都撩落去！

被酸只有國中畢業　林佳新轟民進黨瞧不起基層：只要我們的票而已

老爸曬家中最貴側背包！苦笑嘆「持續噴錢中」　6千網秒懂：一台中古車了

偷跑出去玩！歐告囧臉「兩手直直」被抓回家　鄰居看傻眼

身分證被冒用洗錢…長者一聽嚇壞急匯款！警重陽節與里民互動反詐騙

騎機車拖拉狗狗「四肢破皮無法站立」　路人PO網揪出惡劣父子檔！

送餐先印證件！警衛嗆「找嘸工作才當UberEats」　外送員神擊落...他羞愧了

華聞快遞／十一假期重慶接待遊客3859.61萬人次　收入187.62億

央視暫停轉播NBA中國賽　回擊席爾瓦「挑戰國家主權非言論自由」

帥炸！54輛重型機車震撼飆場　「台灣英雄」領軍花車祝賀國慶

學生要有「計算機使用能力」　教團籲國、高中數學考招應使用計算機

公車「砰一聲」慘撞瑪莎拉蒂！　司機恍神闖禍嚇壞：要賠多少

生活熱門新聞

哈吉貝「爆速粗壯」衝強颱！路徑..

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」..

清華學霸假日曝光！連續「13h..

竹科7公分爆餡車輪餅日賣上千顆..

清海無上師背景曝！來台5天賺破..

一張超仙「姑姑照」騙倒上千民眾..

哈吉貝最快周二轉強颱大迴轉　連..

搭運送遺體班機會怕嗎？內行網友..

Uber Eats折70元神券..

小7拉布條賀發票中獎！「一看金..

拜地基主！2歲童偷啃雞腿被罵　..

帶國二兒看《返校》　媽沒帶證件..

哈吉貝成超級颱風！專家：對日本..

哈吉貝估將成「今年最強颱」　收..

更多熱門

相關新聞

提醒3遍粉圓賣完！妹子點餐2次都中他無奈

不管是喝飲料或是吃豆花，加粉圓就是很對味，但也因為高人氣所以粉圓常常很早就賣完。一名賣豆花的男網友就表示，他晚上快收攤的時候，來了一對情侶，他告知對方「粉圓賣完了」，沒想到女方突然鬼打牆，連點2次都是有粉圓的豆花，最後還氣呼「怎麼我點什麼，你們都賣完了啊！」讓豆花哥超傻眼。

長輩說媳婦臉肉肉的！婆婆打一通電話　網讚：根本妳媽

女半夜提領現款　警一問就露餡了

10壯男齊力推「拋錨公車」　網讚：健出新高度

雨衣大盜躲警　自2F跳下「撞碎下巴」就逮

關鍵字：

ATM提款領錢爆廢公社

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅「交往每月給10萬」勾勾纏子涵對話曝光

連千毅開價陪8次給10萬！辣模子涵「黑歷史曝光」

韓國瑜臨檢釣蝦場　有人嗆聲有人熱情搶拍照

孫安佐約砲「掌聲片瘋傳」！米砂出聲

保母「脫上衣餵奶」勾引人夫！搶嬰逼走正宮

19歲脫衣女郎遭碎屍！頭顱從12樓被扔下　少年嚇慘

哈吉貝「爆速粗壯」衝強颱！路徑曝：可能直撲

媽側躺餵母乳睡著！15天寶寶窒息亡

子瑜突然腿軟後倒　志效急伸手拉

鐵板麵＝地雷！一吃熱量爆Top5早餐曝

專訪／養不教父之過！兒沈迷線上遊戲刷萬元買點數　曾國城氣炸打自己

小柴腳摔傷狂討拍　見醫生秒復原

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」！老闆娘超難過

通靈2首播PTT傻眼一片！瑤瑤吐實說

花蓮鋼管紅茶罵錯家　網驚：正宗是另一間啦

更多

最夯影音

更多

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

李芷婷重新飆唱《你敢不敢》　網友：戰隊冠軍無誤！

狂！他用「豆腐」打造鋒利廚刀 日本神匠震撼百萬網友：太美惹

黑猩猩第一次遇見「烏龜」超興奮 朝牠猛戳狂看...淡定龜無奈縮頭

台南大貨車駕駛「後面忘記放下」 車斗撞陸橋...車頭一秒翹40度角

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面