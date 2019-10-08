請取回卡片！ATM「倒數完秒吸回」他好奇實驗拍全程…不拿超GG　網罵翻

▲原PO想知道取卡時間過了，但沒取卡會發生什麼事。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

出門時突然發現身上沒錢，許多人都會到ATM提款，領錢步驟中，按完要領取的金額後，機器會將提款卡退出。就有一名男網友好奇，如果這時候不拿，取卡時間到了會發生什麼事，沒想到原PO真的就故意讓取卡時間過掉，卡片則是被機器回收，最後原PO只能求助「我的卡片就不見了，有人知道怎麼讓ATM吐出來嗎？」

這位男網友在臉書《爆廢公社》貼出一段影片，文中表示，「我很好奇，ATM未取卡時間到了會怎麼樣」，接著看看影片，只見ATM螢幕正顯示「請取回卡片」，並倒數著秒數「卡片將在X秒後回收」，一邊還發出「嗶嗶」聲提醒。

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結果ATM倒數完秒數後，就將卡片回收回機器裡，螢幕也跳出一個紅色的驚嘆號，顯示「逾時未取回卡片（ATM）」，讓原PO直呼，「然後我的卡片就不見了，有人知道怎麼讓ATM吐出來嗎？」就有人留言解答，「機器會吸進去，要拿ATM上的電話打給銀行，會派保全取給你」、「隔幾天銀行就會打來叫你去領卡，記得帶雙證件跟印章。」

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▲答案就是卡片被留置ATM中。（圖／翻攝自爆廢公社）

還有網友發問，「我比較想知道，這樣後面的人還可以使用嗎？」答案則是「可以使用，畢竟不是因為機器本身錯誤而造成吃卡」，吃卡的目的則是避免被別人撿走，「算是對客戶的一種保護機制。」

但因為沒取卡、取鈔會發生什麼事，上網查都能得到答案，原PO這樣的「實驗精神」就引來網友批評，「很無聊的測試，因為你保全要跑一趟」、「上網搜尋就知道結果了！不用什麼都要自己撞過才會」、「為什麼要為了這無聊測試造成保全跟銀行人員的麻煩？」

不過親眼見到卡片被留置，也有網友說，「感謝樓主滿足了我的好奇心」、「總是要有人試過～我們才會真正知道明白」、「還好有人試了 其實我也想試試鈔票放在那邊會不會被收走。」

據台新銀行貼出的銀行新知中就有寫明QA，「Q59：提款時，金融卡及明細表多久沒拿走，會被提款機收回呢？」「A59：交易完成後須先取出金融卡，才會吐鈔，若金融卡、明細表及現金在一分鐘後未取出，則提款機會自動收回」，而被留置的卡片，會被寄回原開戶行，使用者只要持身份證及印章前去領取即可。

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