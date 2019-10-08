　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

小7拉布條！狂賀發票中獎「一看金額」顧客驚呆　網笑炸：製作費就爆了吧

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲原PO拍下「狂賀」超商。（圖／（左）翻攝自爆廢公社公開版、（右）記者許力方攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

統一發票日前開獎，如果中大獎的話，不僅得獎民眾開心，開出大獎的店家也與有榮焉。有便利商店就拉出大紅色的「狂賀」布條，但仔細一看內容馬上傻眼，因為這個大獎既不是特別獎1000萬元，也不是特獎200萬元，而是六獎200元。就有人笑噴直呼，「布條就超過200了」、「可見發票實在太難中了。」

一名男網友在臉書公開社團《爆廢公社公開版》貼出照片，只見他拍下一間7-11，而這間超商正掛著「狂賀 香蘭門市 開出 200元」；其中，「狂賀」和「200元」形成超大反差，就讓原PO忍不住在文中笑呼，「真是太可喜可賀了！這間中獎率很高！」

請繼續往下閱讀...

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲香蘭門市拉布條狂賀開出200元發票。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

實際查詢這間店的資訊，香蘭門市位在台東縣太麻里，設有自己的臉書粉絲專頁《台9線最美7-11 香蘭門市「在404k眺望大武山」》

看到照片後，其他人也紛紛留言大讚店家的幽默和用心，「這布條，可能製作就不只200$了，哈哈哈哈」、「如果中1000元，也別去換布條，只要在200後面加X5」、「這麼霸氣」、「不用等開獎，這布條可以掛整年」、「是間狠店」、「剛還以為是彩券行」、「中200元就那麼開心作布條昭告天下……可見發票實在太難中了。」

►他奶奶的美麗小秘訣！

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

ET快訊
小7拉布條狂賀發票中獎！「一看金額」顧客笑炸：製作費就爆了吧
咘咘Bo妞出生…梧桐妹12歲「堅持離開賈靜雯」！她親筆信曝真
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

超仙空靈女下凡！一張「姑姑照」騙倒上千民眾　原來女主角是她

搭到運送遺體班機會怕嗎？　航空業網友精闢解答：反而讓人安心

花蓮鋼管紅茶「花生湯用罐頭」！1星灌爆罵錯家　網驚：正宗是另一間啦！

吃火鍋男友視角！　紅豆餅女神「撐爆細肩帶」水滴胸型全看光…3.3萬人嗨翻

影／「連千毅發財金」他拿到了！千元鈔票山「分享5次就抽到」　打開金額傻眼

唐綺陽運勢／天蠍被老闆盯上！雙子「萬人迷通殺」　天秤注意舊疾復發

投入16億辦自行車節！　觀光局喊11月底拚13萬人參加

文化新南向！　故宮與泰國國家探索博物館機構締結姐妹館

「很髒不舒服！」公車黏汙漬他PO照公審　司機訴苦衷：誰不喜歡車子乾淨

一堆女同事30歲未婚也不急？　女強人笑看「風水輪流轉」現象：台男比較急

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

狂！他用「豆腐」打造鋒利廚刀 日本神匠震撼百萬網友：太美惹

李芷婷重新飆唱《你敢不敢》　網友：戰隊冠軍無誤！

黑猩猩第一次遇見「烏龜」超興奮 朝牠猛戳狂看...淡定龜無奈縮頭

台南大貨車駕駛「後面忘記放下」 車斗撞陸橋...車頭一秒翹40度角

「糖葫蘆一串299」客人怒被坑錢！ 他問：買東西不問價格？網戰翻

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」 老闆娘難過：每天花7hrs手工煮

摸雞蛋直接吃飯！高雄女腹痛變硬　醫生一看傻了「大腸2倍粗」壞死9成

南門市場正式熄燈！攤商哽咽不捨 鐵門降下...柯文哲合唱「感恩的心」

遭爆料1014開始請假「拋棄高雄」　韓國瑜受訪跳針：還有其他問題？

投入16億辦自行車節！　觀光局喊11月底拚13萬人參加

文化新南向！　故宮與泰國國家探索博物館機構締結姐妹館

「很髒不舒服！」公車黏汙漬他PO照公審　司機訴苦衷：誰不喜歡車子乾淨

一堆女同事30歲未婚也不急？　女強人笑看「風水輪流轉」現象：台男比較急

哈吉貝1天內猛爆性增強！達標今年最強颱　「超級颱風」周末衝擊日本全境

雙十走讀集章免費喝永和豆漿　新北市圖看全世界最大蛾類標本

離職後沒聯絡…前同事突然回公司發「紅色炸彈」！　前輩傻眼：他只來半年欸

拜地基主！2歲童偷啃雞腿被罵：那個葛格說可以　媽連擲兩次硬幣真相揭曉

平生無大志...誓言嫁小開當老闆娘？作家「兩句話」勸妳清醒

母女組隊Uber Eats　女兒累靠背「下課也要黏TT」真相無價！萬人炸淚：值得

投入16億辦自行車節！　觀光局喊11月底拚13萬人參加

杜特蒂健康亮紅燈！自爆「神經出問題」　眼睛不受控亂飄

文化新南向！　故宮與泰國國家探索博物館機構締結姐妹館

黃國昌再爆新北橋梁檢測瞎搞　痛批「不把人命當回事」

Apple Watch將加入「睡眠監測」功能？App截圖透端倪

戶頭剩400塊「只能睡超商」！　《玩很大》凱莉淚崩自責：怎麼能那麼窮

黃竣民／不欠「東風」的十一國慶閱兵

「很髒不舒服！」公車黏汙漬他PO照公審　司機訴苦衷：誰不喜歡車子乾淨

價值43億美元！貿易協議「美國站回日本市場」　與CPTPP國家平起平坐

連千毅開價陪8次給10萬！　辣模子涵「黑歷史曝光」…友爆：5年前還不是什麼東西

被婆婆罵！人妻灌酒醉倒家門口　陌生男趁機拖草叢丈夫目睹嚇壞

生活熱門新聞

哈吉貝「爆速粗壯」衝強颱！路徑..

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」..

清華學霸假日曝光！連續「13h..

清海無上師背景曝！來台5天賺破..

一張超仙「姑姑照」騙倒上千民眾..

哈吉貝最快周二轉強颱大迴轉　連..

竹科7公分爆餡車輪餅日賣上千顆..

搭運送遺體班機會怕嗎？內行網友..

哈吉貝估將成「今年最強颱」　收..

哈吉貝成超級颱風！專家：對日本..

Uber Eats折70元神券..

快訊／宜蘭1:17發生4.7地..

帶國二兒看《返校》　媽沒帶證件..

跟連千毅買包安太座「YSL變Y..

更多熱門

相關新聞

超商日常...這張「瓶罐垃圾堆滿桌」照讓網友大怒

有網友在臉書花壇人俱樂部po出一張鄰近學校旁的超商日常，只見滿桌吃完的瓶瓶罐罐，沒有清理拍拍屁股走人，這樣的行為讓大家評評理？在超商吃完食物的垃圾要自己收乾淨，還是要超商員工收，引來網友筆戰一面倒要消費者「吃完隨手丟垃圾桶」，也說這是從小就應該養成基本的教育素養。

地中海風便利店　嘉市打卡新熱點

芝麻灰Gogoro只有7-ELEVEN買得到

米桶慘淪陷「變紫米飯」　網爆雞皮癢炸

超商也能買「最潮國民電動車」！小7首賣Gogoro獨家新色車款

關鍵字：

發票7-11超商便利商店布條爆廢公社公開版

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅「交往每月給10萬」勾勾纏子涵對話曝光

影／韓國瑜夜襲臨檢釣蝦場　民眾嗆：幹什麼啊！

19歲脫衣女郎遭碎屍！頭顱從12樓被扔下　少年嚇慘

哈吉貝「爆速粗壯」衝強颱！路徑曝：可能直撲

孫安佐約砲「掌聲片瘋傳」！米砂出聲

保母「脫上衣餵奶」勾引人夫！搶嬰逼走正宮

媽側躺餵母乳睡著！15天寶寶窒息亡

子瑜突然腿軟後倒　志效急伸手拉

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」！老闆娘超難過

破壞台大連儂牆　陸籍男子令限制出境

陳偉濠疑摩鐵吸毒遭逮　網讚爆友人父親

陪連千毅賣遊艇！「23歲千金辣模」超狂背景起底

小柴腳摔傷狂討拍　見醫生秒復原

花蓮鋼管紅茶罵錯家　網驚：正宗是另一間啦

清華學霸假日曝光！連續「13hrs苦讀」縮時實錄

更多

最夯影音

更多

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

狂！他用「豆腐」打造鋒利廚刀 日本神匠震撼百萬網友：太美惹

李芷婷重新飆唱《你敢不敢》　網友：戰隊冠軍無誤！

黑猩猩第一次遇見「烏龜」超興奮 朝牠猛戳狂看...淡定龜無奈縮頭

台南大貨車駕駛「後面忘記放下」 車斗撞陸橋...車頭一秒翹40度角

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面