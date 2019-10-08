小7拉布條！狂賀發票中獎「一看金額」顧客驚呆　網笑炸：製作費就爆了吧

▲原PO拍下「狂賀」超商。（圖／（左）翻攝自爆廢公社公開版、（右）記者許力方攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

統一發票日前開獎，如果中大獎的話，不僅得獎民眾開心，開出大獎的店家也與有榮焉。有便利商店就拉出大紅色的「狂賀」布條，但仔細一看內容馬上傻眼，因為這個大獎既不是特別獎1000萬元，也不是特獎200萬元，而是六獎200元。就有人笑噴直呼，「布條就超過200了」、「可見發票實在太難中了。」

一名男網友在臉書公開社團《爆廢公社公開版》貼出照片，只見他拍下一間7-11，而這間超商正掛著「狂賀 香蘭門市 開出 200元」；其中，「狂賀」和「200元」形成超大反差，就讓原PO忍不住在文中笑呼，「真是太可喜可賀了！這間中獎率很高！」

請繼續往下閱讀...

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲香蘭門市拉布條狂賀開出200元發票。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

實際查詢這間店的資訊，香蘭門市位在台東縣太麻里，設有自己的臉書粉絲專頁《台9線最美7-11 香蘭門市「在404k眺望大武山」》。

看到照片後，其他人也紛紛留言大讚店家的幽默和用心，「這布條，可能製作就不只200$了，哈哈哈哈」、「如果中1000元，也別去換布條，只要在200後面加X5」、「這麼霸氣」、「不用等開獎，這布條可以掛整年」、「是間狠店」、「剛還以為是彩券行」、「中200元就那麼開心作布條昭告天下……可見發票實在太難中了。」

►他奶奶的美麗小秘訣！

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！