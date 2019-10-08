高鐵南延挨轟恐「虧損30年」　林佳龍：交通平權不分南北城鄉

▲交通部長林佳龍。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

針對外界關注高鐵南延屏東恐「虧損30年」，交通部長林佳龍8日在立法院備詢前受訪回應，「交通平權」不分南北、城鄉，只要是投資在台灣的基礎建設，就是誰也搬不走的公共財。

交通部日前拍板高鐵南延至屏東，行政院主計長朱澤民7日指出，不含車輛購置的工程經費約554億，將全數由政府出資，以30年營運期間評估，營運益本比約0.961，財務自償率-2.1％，遭外界質疑經濟效益太低。

對於高鐵南延將虧損的疑慮，林佳龍8日受訪時回應，這要看公眾建設是打著「大算盤」還是「小算盤」，過去高速公路、捷運系統興建等都促進地方發展、縮小城鄉差距，「交通平權不分南北、城鄉，只要是投資在台灣的基礎建設，就是誰也搬不走的公共財，政府投資建設就是投資未來，也是投資下一代。」

林佳龍說，大眾運輸是基礎建設，一定要有財務計畫支持，行政院會以公務預算編列經費。蘇貞昌也強調，政府做事不能唯利是圖，不是像公司一樣算會不會賺錢，幾年可以回收。

至於高鐵東延的可能性，林佳龍表示，政府以環島鐵路網做為規劃方向，西部高鐵、東部快鐵，並透過南北來連結，打造一日生活圈，未來坐火車可以在6小時內，不管從哪裡出發，順時鐘或逆時鐘方向都可以回到原點。