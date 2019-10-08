眼花以為只得1萬後面多了「4個0」　他刮中1.2億卻棄領6千萬！

▲男子刮完彩券才發現，後面多了「4個0」。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國田納西州一名72歲老翁和妻子去超市購物時，順手買的一張刮刮樂彩券竟然中美元400萬元的大獎（約台幣1.2億元），一開始兌獎時由於漏看數字，還以為自己只中美元400元（約台幣1.2萬元），結果問了路人才發現中超級大獎，不過他們最後卻只領取其中的210萬美元（約台幣6364萬元）。

72歲老翁格拉斯科(Eddie Glasco)是當地一名音樂表演人與空軍退伍軍人，平時就有購買彩券習慣的他，7日和妻子格蘭達(Glenda Glasco)開車前往納什維爾高速公路的克羅格(Kroger)商店購物時，以美元30元（約台幣923元）買了一張彩券，沒想到就中了大獎。

格拉斯科表示，「多年來我有買過幾張彩券，並且常贏得美元500元（約台幣1.3萬元），但我不是個樂透狂熱者」，他買了彩券後兌獎時，發現每個數字都匹配約可獲得美元400元獎金，原以為不會再中了，直到他把剩下的數字都刮出來，發現後面又多了4個0，「我的眼睛不像以前那麼好了，所以去問附近的路人，結果對方告訴我，是400萬美元沒錯。」

格拉斯科與妻子後來立即前往彩券公司領獎，在大廳裡等了2小時後，突然被工作人員帶進小房間，因為他們是中了大獎的VIP。彩券總監哈格羅夫(Rebecca Hargrove)告訴他們，他們可以選擇以25年的時間，每年以美元16萬元（約台幣492萬元）分期領完，或是一次領取，但一次領取要多扣25%的稅。

格拉斯科表示，「當他們說花25年分期領16萬元時，我看向妻子，她也看著我，我說這個方式恐怕不適合我們，妻子也說，想想我們都幾歲了」，所以最後選擇一次領取，他們把獎金拿去還清房子貸款，並買了一輛新卡車，以及用於幫助親戚上，「我們不是貪婪的人，我不在乎他們是否會把錢全都拿走」，不舖張的他們，希望能過著像原本一樣的平凡生活。

Eddie and Glenda Glasco stopped by the Nashville Highway Kroger store Monday for early-morning shopping and wound up leaving with a $4 million Tennessee Lottery instant game jackpot.https://t.co/Is80Qo0G9V pic.twitter.com/kYZEEoU2Xb — The Daily Herald (@thedailyherald) October 6, 2019

►我該答應女友嗎？

