眼花以為只得1萬後面多了「4個0」　他刮中1.2億卻棄領6千萬！

▲男子刮完彩券才發現,後面多了「4個0」。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國田納西州一名72歲老翁和妻子去超市購物時,順手買的一張刮刮樂彩券竟然中美元400萬元的大獎(約台幣1.2億元),一開始兌獎時由於漏看數字,還以為自己只中美元400元(約台幣1.2萬元),結果問了路人才發現中超級大獎,不過他們最後卻只領取其中的210萬美元(約台幣6364萬元)。

72歲老翁格拉斯科(Eddie Glasco)是當地一名音樂表演人與空軍退伍軍人,平時就有購買彩券習慣的他,7日和妻子格蘭達(Glenda Glasco)開車前往納什維爾高速公路的克羅格(Kroger)商店購物時,以美元30元(約台幣923元)買了一張彩券,沒想到就中了大獎。

格拉斯科表示,「多年來我有買過幾張彩券,並且常贏得美元500元(約台幣1.3萬元),但我不是個樂透狂熱者」,他買了彩券後兌獎時,發現每個數字都匹配約可獲得美元400元獎金,原以為不會再中了,直到他把剩下的數字都刮出來,發現後面又多了4個0,「我的眼睛不像以前那麼好了,所以去問附近的路人,結果對方告訴我,是400萬美元沒錯。」

格拉斯科與妻子後來立即前往彩券公司領獎,在大廳裡等了2小時後,突然被工作人員帶進小房間,因為他們是中了大獎的VIP。彩券總監哈格羅夫(Rebecca Hargrove)告訴他們,他們可以選擇以25年的時間,每年以美元16萬元(約台幣492萬元)分期領完,或是一次領取,但一次領取要多扣25%的稅。

格拉斯科表示,「當他們說花25年分期領16萬元時,我看向妻子,她也看著我,我說這個方式恐怕不適合我們,妻子也說,想想我們都幾歲了」,所以最後選擇一次領取,他們把獎金拿去還清房子貸款,並買了一輛新卡車,以及用於幫助親戚上,「我們不是貪婪的人,我不在乎他們是否會把錢全都拿走」,不舖張的他們,希望能過著像原本一樣的平凡生活。

