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「很髒不舒服！」公車黏汙漬他PO照公審　司機訴苦衷：誰不喜歡車子乾淨

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▲▼ 公車,污漬, 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲ 公車上有污漬，乘客抱怨司機都不打掃。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

公車上人多，常充斥著複雜的味道，若有人不慎打翻食物沒有及時清理，悶久後恐會產生可怕的氣味。一名乘客日前就大肆抱怨公車地板很髒，司機還不清理；不料網友們看完後幾乎都為司機抱屈，「開車中怎麼清」、「是乘客問題」。

「有史以來坐到最髒的公車。」一名男網友7日晚間在臉書「爆怨公社」中貼出2張照片，抱怨公車的地板上有髒兮兮的污漬，司機也沒有清洗，讓他看了很不舒服，還順便公布路線和車牌給大家公審。

請繼續往下閱讀...

不過貼文一出，網友們都紛紛為司機抱不平，因為車子有可能是在路上被乘客弄髒的，司機又不可能停下來清洗，一定得回總站才能處裡，「你走路好了」、「有時間拍照不如自己下去清」、「我昨天也看到座位上有空杯啊，但我就不覺是因為司機不清，肯定是沒水準的乘客造成的啊」。

▲▼ 公車,污漬, 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲一名公車司機表示，沒有人喜歡自己的車子又髒又臭，但載客途中根本無法停下來清。（圖／翻攝自爆怨公社）

隨後也有一名公車司機針對此事在社團內發文，「哪個公車司機不喜歡工作環境可以乾乾淨淨的，又有哪位客人會想要在一台髒到不行的公車上面待著？」他表示，之前有位女乘客不慎在車上打翻奶茶，事後主動向他要拖把說要清理；但基於行車安全考量，他則請對方乖乖坐好，等經過加油站或是回總站後會再自行處理。

他表示，自己當然也遇過整杯珍奶打翻弄髒全車，但沒人要承認的例子，「試問抱怨公車太髒的人，你有去跟司機反應嗎？」他認為公車上人來人往，本來味道就雜，司機也可能連開好幾單沒有休息，真的不是他們假裝沒看到不打掃的，「別以為公車司機回到公司就是休息睡覺，光是整理車子就要浪費1小時掉了。」

公車除,學生,公車（圖／記者張一中攝）

▲公車人來人往，如有人打翻食物，很容易踩來踩去弄得更髒。（示意圖／記者張一中攝）

此外還有網友呼籲大家要有同理心，有次他上公車，司機說後門的刷卡機壞了；眼看司機一邊要開車看路，一邊還要大聲對每站乘客說明，他便拿出紙筆寫下「刷卡機故障」，一旁乘客則是熱心貢獻橡皮筋，2人一起把紙條固定在刷卡機上，讓司機能專心開車，互相體諒的貼心小舉動也被讚爆。

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