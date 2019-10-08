女半夜提領現款　警問「哪家銀行的」意外揪出詐騙車手

▲台南市警二分局民權所巡邏員警，深夜見１女子獨自在提領現金，員警上前關懷意外查獲詐騙集團女車手。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局民權所員警，深夜見一女子獨自在提領現金，員警特地上前關懷有無需要協助，惟該女見警十分緊張回答支支吾吾，警方心覺有異，提問「請問妳拿的金融卡是那家銀行的？」，該名陳姓女子竟答不出來，只好坦承她受詐騙集團指前往提領現款3萬元，全案偵訊後依詐欺、洗錢防制法罪嫌送辦。

10月6日深夜11時許，市警二分局民權所副所長高德陵與警員陳俊安，巡邏行經轄區銀行發現有1名女子正在提領現金，2員心想時間這麼晚了，且該女子單獨一人正在提領現金，為了維護民眾安全前提下，特地上前關懷提問有無需要協助，怎料該女見2名員警，神情變得緊張，話語回答支支吾吾，2員認為有異，馬上通報另1警網警員林于翔及賀旌迪支援。

該名台中陳姓女子見狀則急欲離開，高副所長靈機一動，向陳女說只要證明該金融卡是妳的就可以離開，高員提問「該張金融卡是那家銀行？」，陳女果真無法回答，接著再詢問這張卡是何人的？陳女一樣不知怎麼回答，陳女知道逃不過警察的法眼，坦承其係受他人所指前往提領現款3萬元，警方當場查扣陳女提領現金3萬元、金融卡及使用智慧型手機，全案依詐欺及洗錢防制法罪嫌，移送台南地檢署偵辦，並持續向上追查溯源詐騙集團車手頭。

警二分局表示，詐騙集團以金錢為誘惑，招募詐欺車手，惟車手一旦遭查獲，便須承擔鉅額民事賠償責任，民眾切勿因貪圖小利而以身試法；另外現詐騙集團利用不同的管道，來引誘民眾逐步走入設下的陷阱，致使被害人匯出鉅額金錢以致損失甚鉅，如民眾遇有類似情形可隨時撥打反詐騙專線165或報案110詢問，亦可親至當地派出所尋求現場提供協助服務。