　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡壁如轉傳訊息竟可以上媒體頭版　柯文哲批：操作太過頭

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼柯文哲接受媒體訪問。（圖／記者呂佳賢攝）

▲柯文哲接受媒體訪問。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市政府顧問蔡壁如日前轉傳有關總統蔡英文論文案的訊息，遭質疑散布假新聞，曾任北市府發言人、柯幕僚的的總統府發言人林鶴民也出面表示，當年面對MG149案，沒有人可以笑一笑就好。對此，柯文哲說，MG149案、葛特曼事件都是見證當年藍綠操縱媒體帶風象，製造這種政迫害的紀錄；他也不滿表示，如果只是轉傳訊息可以上媒體頭版，太過於操作。

曾是柯文哲幕僚的總統府發言人林鶴明7日透過臉書提到，當年在面對MG149的時候，沒有人能夠笑一笑就好；且不論柯文哲當年氣憤到含淚控訴前立委羅淑蕾等人的惡意抹黑，也不論當年窮盡所有人力準備攻防的資料。

對於林鶴明都出面反擊，柯文哲說，2014年的MG149案、2018年的葛特曼事件，這都是見證當年藍綠操縱媒體帶風象製造文字獄的、製造這種政迫害的紀錄，所以就是這樣。

「第一點，因我問過，她（蔡壁如）只是人家寄給她、她轉給別人，也沒有在上面加什麼評論」，柯文哲說，這也常常也會發生，但是如果說在一個群組轉了一個人家寄給的訊息，這樣可以上自由時報的頭版的話，「我就覺得這實在是操作太過頭，我是不太喜歡這種作法」。

媒體追問，但蔡壁如轉傳的訊息的是只論文案本身，並非長輩圖等？柯文哲也同意，「對啦，也許我會跟她講說以後就少傳」；但柯也重申，要有比例原則，而且蔡壁如在上面也沒有寫評論，只是人家寄給他他就原封轉寄，「如果這樣要上自由時報頭版，我覺得這已經太…，你問我的話這太過於操作」。

另外，針對蘇貞醉心回應，稱柯文哲是動見觀瞻的人，更應該謹慎，柯文哲說，「什麼叫動見觀瞻？平常心把每一個人都視為國民就好」。

超越藍綠，就靠她了

ET快訊
分手後「受益人還是她」！男友貼心N年沒變…丫頭：把我當未來老
W飯店辦毒趴女模命案　土豪哥判刑定讞今入監…再蹲8個月
王金平「算錯3步棋」玩殘總統路　「換瑜密碼」遭破解…只剩他能
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

高鐵南延挨轟恐「虧損30年」　林佳龍：交通平權不分南北城鄉

不知港人為何帶口罩？柯P澄清「大家都曉得」：怕秋後算帳

蘇揆稱兩岸關係好壞數字可證明　柯P酸：真的這麼自我感覺良好？

蔡壁如轉傳訊息竟可以上媒體頭版　柯文哲批：操作太過頭

蔡壁如轉貼蔡英文論文造假案　蘇貞昌斥：不應該！

賴清德、林飛帆飛美拉票輔選！蔡英文讚：他們都很有經驗

韓國瑜傳「請假跑選舉」　蔡英文：總統工作24小時！國政優先

高鐵南延虧錢？　蘇貞昌：政府不像公司只在乎賺錢

快訊／蔡壁如傳假新聞柯文哲稱「笑笑就好」 蔡英文：盼嚴肅看待

賴清德、林飛帆分頭狂跑7場美加後援會　替蔡英文輔選拉票

狂！他用「豆腐」打造鋒利廚刀 日本神匠震撼百萬網友：太美惹

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

李芷婷重新飆唱《你敢不敢》　網友：戰隊冠軍無誤！

台南大貨車駕駛「後面忘記放下」 車斗撞陸橋...車頭一秒翹40度角

黑猩猩第一次遇見「烏龜」超興奮 朝牠猛戳狂看...淡定龜無奈縮頭

「糖葫蘆一串299」客人怒被坑錢！ 他問：買東西不問價格？網戰翻

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」 老闆娘難過：每天花7hrs手工煮

南門市場正式熄燈！攤商哽咽不捨 鐵門降下...柯文哲合唱「感恩的心」

摸雞蛋直接吃飯！高雄女腹痛變硬　醫生一看傻了「大腸2倍粗」壞死9成

屏東男騎車違規被攔「嗆警咆哮」 下秒被壓制！妻錄影怒喊：流氓

高鐵南延挨轟恐「虧損30年」　林佳龍：交通平權不分南北城鄉

不知港人為何帶口罩？柯P澄清「大家都曉得」：怕秋後算帳

蘇揆稱兩岸關係好壞數字可證明　柯P酸：真的這麼自我感覺良好？

蔡壁如轉傳訊息竟可以上媒體頭版　柯文哲批：操作太過頭

蔡壁如轉貼蔡英文論文造假案　蘇貞昌斥：不應該！

賴清德、林飛帆飛美拉票輔選！蔡英文讚：他們都很有經驗

韓國瑜傳「請假跑選舉」　蔡英文：總統工作24小時！國政優先

高鐵南延虧錢？　蘇貞昌：政府不像公司只在乎賺錢

快訊／蔡壁如傳假新聞柯文哲稱「笑笑就好」 蔡英文：盼嚴肅看待

賴清德、林飛帆分頭狂跑7場美加後援會　替蔡英文輔選拉票

頭髮剪到一半…野鹿撞破玻璃狂奔30秒　紐約女店長一個轉身神迴避

巧妙炫耀整片鞋　RCKZ鑽石鞋盒打造有型展示牆

天漸秋涼雨水減少　棗樹棗白粉病好發請農友注意

男友過戶名車、信用卡隨她用！　《戲說》女星曝馭夫術…「超聽話」是大忌

港澳版iPhone升級「中華民國國旗Emoji」消失　Siri問天氣稱「中國台灣」

女半夜提領現款　警問「哪家銀行的」意外揪出詐騙車手

翁章梁假牙補助首波成效　邀請百位長者餐敘「試口感」

35歲國民看板辛瑪曼關鍵3分砲　6比1退道奇系列戰逼入G5

球迷終於願意支持！　光芒主場進場人數創3年來新高

影／港警開車衝進示威隊伍「連轉3圈」…用路人嚇壞狂按喇叭　網調侃：玩GTA？

政治熱門新聞

影／韓國瑜夜襲臨檢釣蝦場　民眾..

韓國瑜如何救選票　名嘴幫出這招

算錯3步棋　王金平玩殘總統因緣..

韓國瑜臨檢回禮不忘「征服宇宙」

蔡英文論文在哪？台大生打臉徐永..

韓國瑜副手互補性女性南部本省　..

姚立明預言：民眾黨一個都不會當..

拿親民黨總統門票？王金平：我從..

吳怡農見徐永明　民進黨中央「大..

即／韓國瑜「確定請假」　議員爆..

郭台銘與馬抱抱「針對韓」　宅神..

即／韓國瑜「夜襲」！市區閉鎖式..

不畏韓國瑜提告　黃光芹反擊：o..

即／遭爆將請假！韓國瑜：若請會..

更多熱門

相關新聞

不知香港人為何帶口罩？柯P：就是怕被秋後算帳

台北市長柯文哲昨出席活動致詞時，稱「不曉得香港人為何要戴口罩？」，引來綠營群起圍攻，相關影片已四處流傳。對此，柯文哲8日解釋，「香港為什麼帶口罩這大家都曉得，就是怕被秋後算帳」，自己是開玩笑說在台北帶口罩是怕被口水噴到，「啊你不是看到到處在噴口水了？」

蘇貞昌稱數字可打臉　柯P酸自我感覺良好

賴清德、林飛帆飛美拉票輔選！蔡英文讚：他們都很有經驗

蔡壁如傳假新聞柯文哲稱「笑笑就好」 蔡英文：盼嚴肅看待

為小英助選　賴清德、林飛帆分頭狂跑7場美加後援會

關鍵字：

柯文哲柯P台北市2020大選

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅「交往每月給10萬」勾勾纏子涵對話曝光

影／韓國瑜夜襲臨檢釣蝦場　民眾嗆：幹什麼啊！

19歲脫衣女郎遭碎屍！頭顱從12樓被扔下　少年嚇慘

哈吉貝「爆速粗壯」衝強颱！路徑曝：可能直撲

保母「脫上衣餵奶」勾引人夫！搶嬰逼走正宮

孫安佐約砲「掌聲片瘋傳」！米砂出聲

媽側躺餵母乳睡著！15天寶寶窒息亡

子瑜突然腿軟後倒　志效急伸手拉

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」！老闆娘超難過

陳偉濠疑摩鐵吸毒遭逮　網讚爆友人父親

破壞台大連儂牆　陸籍男子令限制出境

陪連千毅賣遊艇！「23歲千金辣模」超狂背景起底

清海無上師背景曝！來台5天賺破億

清華學霸假日曝光！連續「13hrs苦讀」縮時實錄

馬俊麟正宮「開戰王瞳內幕」曝光

更多

最夯影音

更多

狂！他用「豆腐」打造鋒利廚刀 日本神匠震撼百萬網友：太美惹

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

李芷婷重新飆唱《你敢不敢》　網友：戰隊冠軍無誤！

台南大貨車駕駛「後面忘記放下」 車斗撞陸橋...車頭一秒翹40度角

黑猩猩第一次遇見「烏龜」超興奮 朝牠猛戳狂看...淡定龜無奈縮頭

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面