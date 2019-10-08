蔡壁如轉傳訊息竟可以上媒體頭版　柯文哲批：操作太過頭

▲柯文哲接受媒體訪問。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市政府顧問蔡壁如日前轉傳有關總統蔡英文論文案的訊息，遭質疑散布假新聞，曾任北市府發言人、柯幕僚的的總統府發言人林鶴民也出面表示，當年面對MG149案，沒有人可以笑一笑就好。對此，柯文哲說，MG149案、葛特曼事件都是見證當年藍綠操縱媒體帶風象，製造這種政迫害的紀錄；他也不滿表示，如果只是轉傳訊息可以上媒體頭版，太過於操作。

曾是柯文哲幕僚的總統府發言人林鶴明7日透過臉書提到，當年在面對MG149的時候，沒有人能夠笑一笑就好；且不論柯文哲當年氣憤到含淚控訴前立委羅淑蕾等人的惡意抹黑，也不論當年窮盡所有人力準備攻防的資料。

對於林鶴明都出面反擊，柯文哲說，2014年的MG149案、2018年的葛特曼事件，這都是見證當年藍綠操縱媒體帶風象製造文字獄的、製造這種政迫害的紀錄，所以就是這樣。

「第一點，因我問過，她（蔡壁如）只是人家寄給她、她轉給別人，也沒有在上面加什麼評論」，柯文哲說，這也常常也會發生，但是如果說在一個群組轉了一個人家寄給的訊息，這樣可以上自由時報的頭版的話，「我就覺得這實在是操作太過頭，我是不太喜歡這種作法」。

媒體追問，但蔡壁如轉傳的訊息的是只論文案本身，並非長輩圖等？柯文哲也同意，「對啦，也許我會跟她講說以後就少傳」；但柯也重申，要有比例原則，而且蔡壁如在上面也沒有寫評論，只是人家寄給他他就原封轉寄，「如果這樣要上自由時報頭版，我覺得這已經太…，你問我的話這太過於操作」。

另外，針對蘇貞醉心回應，稱柯文哲是動見觀瞻的人，更應該謹慎，柯文哲說，「什麼叫動見觀瞻？平常心把每一個人都視為國民就好」。

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