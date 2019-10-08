龍蝦名店排隊人數達「2萬桌」　陸網友絕望喊：排了3天還沒吃到！

▲「文和友龍蝦館」在大陸十一國慶假期創下排隊新紀錄。（圖／翻攝自微博）



實習記者賴韻如／綜合報導

小龍蝦在大陸聲名大噪，湖南長沙的「文和友龍蝦館」就成為當地必訪的網紅餐廳。該店於大陸國慶黃金周再創下新紀錄，排隊取號人數達到2萬桌，不少慕名而來的網友直呼排隊排到超絕望，「來了3天，排了3天，還是沒吃上。」

據《中新網》報導，文和友龍蝦館4日在微博發出公告指出，「海信廣場店今天取號已經接近20000桌顧客，請今天還在路上的朋友們先選擇別的地方遊覽，對此我們深表歉意。」、「為了不浪費大家的時間，你可以邊遊覽長沙，邊排隊噢。」

▲▼文和友龍蝦館早於9月28日完成擴建工程 。（圖／翻攝自鳳凰網）



據悉，該店早已預料在十一國慶假期會爆滿，所以提早實施「店面擴張工程」，一名工作人員於受訪時表示，「為了滿足消費者的需求，店面面積已經從5000平方公尺擴大到2萬平方公尺，比五一假期時還要大了3倍，沒想到人潮壓力卻還是依然極大。」

這間超夯網紅餐廳讓不少慕名而來的網友都排隊排超絕望，紛紛留言表示，「已經提早取號，但卻顯示還有6614桌在排隊吃飯」、「文和友真的絕了，我排5000多號」、「人潮多到誇張」、「來了3天，排了3天，還是沒吃上。」、「身為長沙人的我也好想吃，但真的排不到阿...」。

▲有網友絕望表示自己排了3天還沒吃到。（圖／翻攝自微博）