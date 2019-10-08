變態哥揪友「吃麵當消夜」　騙忘記帶菸…直衝朋友家「品嚐朋友妻」

▲女子半夜遭到老公朋友性侵，竟然還懷孕。（圖／示意圖／翻攝自Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

印尼南加里曼丹日前發生一起「騎朋友妻」的惡劣案件。30歲的男子茂利（Maulid alias Ulid）多年來覬覦朋友妻子的美貌，竟假借「吃麵」的藉口，三更半夜找朋友出來，接著再藉口忘記帶菸溜回朋友家性侵朋友妻，沒想到卻因為性致太高昂不小心發出聲音，才被女方發現「不是自己老公」。

綜合外媒報導，茂利因為忌妒朋友可以娶到嬌妻，卻因此動了歪腦筋，日前故意找朋友出來半夜吃消夜，接著又說「忘記帶香菸」卻偷偷跑回朋友家。闖進屋發現朋友妻穿著清涼的在熟睡，便在黑暗中開始對其一陣亂摸。

▲茂利對朋友的妻子相當覬覦。（圖／翻攝自tribunnews）

人妻原本以為是老公回家想要求歡，於是半夢半醒間的迎合，就在最後快要完事時，茂利因為控制不了於是發出聲音，這時人妻才驚覺「壓在身上」的並非自己的丈夫，不幸的在當下，茂利也直接繳械後逃之夭夭。該名朋友因為等不到朋友返回，回家後發現家中都是警察，才知道自己妻子遭到朋友性侵。

事後，人妻發現自己竟然懷孕，這讓夫妻倆相當震驚，因當地法律並不允許隨意墮胎，加上也不知道孩子的父親為誰，因此還在設法解決。警方事後在郊區逮捕茂利，並以強制性交罪將他起訴。