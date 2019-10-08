西裝男等紅燈「天殘右腳」饋咖福特車...人品秒掉漆　網轟：撒尿畫地盤？

▲西裝男騎士脫序舉止，讓原PO狂搖頭！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

網搜小組／劉維榛報導

把愛車停在路邊，豈料成了路人的「饋腳神器」？一名網友傻眼表示，騎車等紅綠燈，赫見前面的男騎士懶得把腳放地板，下秒直接跨在一台汽車上，畫面曝光後，掀起一大票人撻伐，「這種人不用把他遮車牌，他已經穿好西裝就讓他紅！」

一名男網友在臉書《爆廢公社》貼出一張惱人照片，昨（7）日晚上他在某路口等紅燈，直擊前方的男騎士抬起右腳，大剌剌「饋咖」（台語：放腳）在路邊的車尾上，完全不顧眾人異樣眼光，等到號誌變綠燈，才把這隻「黃金右腳」放回腳踏板上。

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畫面曝光，雖然只拍下對方背影，仍可見男騎士西裝筆挺，嬌貴的右腳則是油亮亮的皮鞋，脫序舉止與體面外表形成了諷刺反差。原PO也狂搖頭狠酸，「求廣大的網友幫我下標題！」

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▲網友拳頭硬了！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

文章一貼出後，大批網友對於騎士0公德心的行為，紛紛感到羞恥，「腳放不到地上嗎」、「不要怪他…我家的狗也會這樣做，這是一種撒尿畫地盤的概念」、「車停路邊變饋咖神器」、「雖然不是什麼名貴的車，但是這行為真的顧人怨」、「是我的車我一定暴怒，地上有什麼東西讓你無法放下腳嗎」、「看人家福特就這樣，如果福特後面加個野馬看你還敢嘛」、「自己不愛車，不要沒公德心」、「原來，我終於知道為何都是這邊也刮痕了」、「真是沒水準，車牌就不用遮了，他就沒想過自己交通工具被這樣踩，他的反應會如何」。

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