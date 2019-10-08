見黑絲忍不住！人夫跟上扶梯...「手快速前後」猛噴2女　她嚇壞：搭捷運會怕

▲人夫在手扶梯上自慰，還將精液噴射於前方女子的黑絲襪上。（示意圖／翻攝自CC0圖庫）

記者戴若涵／高雄報導

台中市一名陳姓男子2013、2014年在高雄捷運R11「高雄車站」站，先後尾隨2名女子走上手扶梯，用外套、包包遮掩下體自慰，接著竟在到達頂點時，射精在2女的黑色絲襪、黑色長褲上。事後2名女子分別報警提告。高雄地方法院判陳男有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。

檢方起訴時指出，陳男明知一般女性若衣物遭到陌生男子沾上精液，一定深感噁心，不敢再穿用，但他仍在2014年1月1日上午、104年1月28日下午，在高雄捷運R11「高雄車站」站，尾隨2名女子後方，跟著走上手扶梯，接著從長褲裡掏出小兄弟，用外套或包包遮掩開始打手槍，更噴射在對方的黑色絲襪、黑色長褲上。

高雄地方法院審理時指出，其中一名受害女子在偵查中說，「我現在搭捷運也會害怕，會跟人保持距離」，顯見陳男的行為對女子造成了實質、心理上難以抹滅的傷害，嚴重危害社會治安，審酌陳男犯後坦承犯行，也因性衝動控制問題到醫院就醫，也希望與2名女子進行調解，由於對方沒有調解的意願，才沒有達成和解。法官最後依2個毀損他人物品罪判他應執行有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。

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