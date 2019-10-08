韓國瑜傳「請假跑選舉」　蔡英文：總統工作24小時！國政優先

記者蔣婕妤／台北報導

身兼高雄市長的國民黨總統候選人韓國瑜日前曾表示，不會為了選舉而請假，但近日卻傳出請假的消息。對此，韓國瑜7日接受媒體聯訪時回應，「未來若請假一定會跟大家報告！」總統蔡英文8日受訪時表示，自己的總統工作是24小時的，會以國政優先。

▲蔡英文。（圖／記者李毓康攝）

面對媒體追問是否會請假，缺席11月的市政總質詢，韓國瑜7日下午接受媒體聯訪時回應，「請假一定會跟議會溝通」，一旦碰上請假的狀況，一定會按照法定程序辦理，若正式請假一定會跟大家報告。

行政院長蘇貞昌7日下午被問及韓國瑜請假選總統議題。針對中央是否會准假，蘇貞昌說，「一個市長剛當選幾個月，就去選總統要請假，到外國跑選舉行程，這倒是過去沒有看過的。」

蔡英文8日上午出席玉山論壇前受訪，對於傳出韓國瑜將請假選總統，她說目前還沒有正確說法，要先等確認在說。至於自己會不會請假，她回應，「總統的工作是24小時的，這個階段以國政優先，做一個總統，其實他是24小時工作。」

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