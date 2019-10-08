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蘋果正式發布mac作業系統Catalina更新　將帶來7大有感升級

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▲▼macOS Catalina更新終於推播。（圖／記者邱倢芯攝）

▲macOS Catalina更新終於推播。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／綜合報導

Apple Mac電腦用戶心心念念的最新作業系統更新macOS Catalina終於在今（8）日稍早推播了！這次的更新將帶給用戶更多新功能和變化，於前一代作業系統最不一樣的是，iTunes將在此拆分為三個不同的macOS應用程式；另外這次還新增了Apple Arcade遊戲訂閱服務，初期將帶來超過百種的遊戲選擇；而今年Apple特地將iPad作業系統獨立出來後，透過macOS Catalina的Sidecar功能，可讓iPad與Mac電腦間進行協作。

iTunes拆分：過去多年來作為音樂、電視影音、播客（Podcast）統一應用程式的iTunes，Apple有鑒於近年來這三大領域的內容越來越多，因此在這次的macOS Catalina中將其拆分為三，分別是iTunes、Apple TV，以及Podcast。

另外，過去使用者可以使用iTunes來替iOS產品進行軟體升級、管理，在這次的更新後，將改為「Finder」功能來支援。

Sidecar：macOS Catalina的一項新功能是可以將iPad做作Mac的外部顯示器（第二螢幕）。此功能可透過有線或無線方式運行，還允許用戶鏡像螢幕並使用iPad和Apple Pencil，例如Wacom平板電腦和Mac。

Apple Arcade：macOS Catalina跟隨著iOS 13和iPadOS 13的腳步一同啟動了這項遊戲訂閱服務，將有超過百種的Apple Arcade遊戲進入Mac隨你選擇遊玩，且用戶還可以配對Xbox或PS4 DualShock無線控制器來進行遊戲。

螢幕時間：對於iPhone用戶相當熟悉的「螢幕時間」現在也到了Mac電腦中了，這項功能將可以有效地讓使用者管理自己的應用程式使用時間。

Find My：這項功能對於iPhone用戶來說也相當熟悉，「Find My」結合了「Fine My Friend」與「Fine My iPhone」兩個樣用程式；透過這項功能，在你遺落了任何Apple產品後，即便設備處於關機狀態也可以定位、尋找。

App升級：這次更新的Mac應用程式有：照片、提醒、備忘錄、電子郵件，以及Safari；所有帶有T2晶片的Mac電腦也都進行了安全升級，例如增強了Gatekeeper和Activation Lock。

輔助使用：透過語音辨識技術，可讓無法操作傳統輸入裝置的使用者（行動不便者）對Mac進行操控，同時能確保個人資料的安全性。

據了解，macOS Catalina可支援以下Mac電腦進行更新：
12吋MacBook
MacBook Air 2012年或更高版本
MacBook Pro 2012年或更高版本
Mac mini 2012年或更高版本
iMac 2012年或更高版本
iMac Pro
Mac Pro 2013年或更高版本

或者你也可以直接點開螢幕左上角的蘋果標誌，並選擇「系統偏好設定」、「軟體更新」，即可查看你的電腦可否進行macOS Catalina更新了。

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►這款CP值很可以！

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