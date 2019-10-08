港澳版iPhone升級「中華民國國旗Emoji」消失　Siri問天氣稱「中國台灣」

▲ 中華民國國旗。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

中華民國國旗在iPhone iOS 13.1上開始消失了？有開發者發現，香港、澳門的 iPhone 用戶如果將手機升級至 iOS 13.1，將會跟大陸版手機看齊，手機的Emoji 鍵盤無法再找到中華民國國旗，而且向Siri 查詢台灣天氣，Siri 天會稱呼台灣為「中國台灣」。

據《香港01》報導，TechCrunch 中國版編輯王博源就在自己的Twitter上發表了有關發現，表示就算輸入「台灣」，也沒有中華民國國旗Emoji 的聯想建議。而台灣開發者 Hiraku 也從 iOS 13.2 的源碼中分析，證實港、澳版iPhone的XS或XR以後型號iPhone在升級 iOS 13.1.1 起，就無法再在 Emoji 鍵盤中顯示中華民國國旗Emoji。

其實早在 2017 年，大陸版的iOS升級就已經移除了中華民國國旗Emoji。

▲蘋果於9月30日發佈iOS 13.1.2。（圖／路透）

不過，想要成功升級 iOS 13.1 之後打出中華民國國旗Emoji，方法也不難。王博源表示，只要轉用英文鍵盤，如果有啟用聯想輸入的話，只要打「Taiwan」，就可以顯示聯想的中華民國國旗Emoji；另外，如果使用Google Gboard 等第三方鍵盤，依然可以輕鬆從Emoji 列中找到。

不過除了中華民國國旗Emoji 之外，升級 iOS 13.1 也會令 Siri 出現改變。例如向 Siri 詢問台灣天氣，Siri 會以「中國台灣」來回應大家的問題。

目前，Apple 的官方並沒有回應。

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