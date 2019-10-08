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影／港警開車衝進示威隊伍「連轉3圈」…用路人嚇壞狂按喇叭　網調侃：玩GTA？

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▲▼警車突然在十字路口自轉，並且衝撞示威人群，嚇壞一旁的用路人。（圖／翻攝自臉書社團Tai Po 大埔）

▲警車突然在十字路口自轉，並且衝撞示威人群，嚇壞一旁的用路人。（圖／翻攝自臉書社團Tai Po 大埔）

記者朱世凱／綜合報導

《禁蒙面法》5日生效後讓不少港民走上街頭抗議，不料昨（7）日卻發生一輛香港警車刻意衝向人群的事件。有網友在臉書上傳影片表示，當天晚上9點左右，該輛警車就在太和路十字路口「不斷自轉」，並且直接衝向人堆，畫面險象環生。許多人看完後紛紛調侃回應「是當作在玩GTA（俠盜獵車手）嗎？」

原PO在臉書社團「Tai Po 大埔」分享影片指出，警車看見示威人群便開啟警示燈，隨後衝進隊伍當中至少自轉3圈，畫面十分危險；一旁用路人看見警車在十字路口的危險行徑後，不斷按喇叭示意，不過警車卻長鳴警笛沒有停止動作，繼續驅趕示威群眾。

▼警車360度自轉至少3圈。（圖／翻攝自臉書社團Tai Po 大埔）

▲▼警車突然在十字路口自轉，並且衝撞示威人群，嚇壞一旁的用路人。（圖／翻攝自臉書社團Tai Po 大埔）

不少網友看完後都批評員警的行為太過瘋狂，「竟然把警車當作撞市民的工具…」、「好誇張，是把路當自己家的嗎？」、「員警完美示範衝撞人群和飄移表演」、「是當作在GTA玩碰碰車就對了？」、「殺人意圖太明顯了」；也有在場的用路人表示，「我們都嚇到了，我旁邊那輛車的駕駛還趕緊長按喇叭示意。」

據悉，6日也曾發生類似事件，示威者在深水埗的遊行中，一名身穿紅衣的中年男子突然開著計程車衝向示威人群，導致3人受傷，其中1名女子左小腿嚴重扭曲骨折。司機隨後被民眾拉下車毆打，造成臉部流血倒地。

【 #大埔 21:00】#警車 在 #太和路 十字路口不斷瘋狂 #自轉，一開始更衝向人堆，險象環生。 #GTA #journesis #香港警察 #已失控 Source: Telegram ====== IG: instagram.com/journesis

Journesis 發佈於 2019年10月7日 星期一

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