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母女組隊Uber Eats　女兒累靠背「下課也要黏TT」真相無價！萬人炸淚：值得

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▲母女組隊Uber Eats　女兒累靠背「下課也要黏TT」真相無價！萬人炸淚（圖／翻攝臉書爆廢公社）

▲母女組隊Uber Eats，萬人炸淚！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

網搜小組／劉維榛報導

日前一對夫妻「組隊Uber Eats」頂著豔陽雙載外送，一張照片暖哭2萬人！近日也有網友在路上，心疼見到一對母女送餐，孩子明明累壞了，仍伸出手環抱住媽咪，彷彿透露著「無論妳到哪，我就跟去哪」，這張超有衝擊力的畫面，引來萬名網友揪心喊話辛苦了，「有種愛，就是只要在我身邊…無價！」

一名男網友在臉書《爆廢公社》分享一張辛酸照片，昨（7）日天色已昏黑，他目擊一對母女坐在機車上等紅燈，後座跟腳踏板都放置一個Uber Eats餐廂，顯見她們是要去送餐點。

請繼續往下閱讀...

照片可見，妹妹還穿著制服，似乎下課後就緊黏著媽媽身旁，一起在路上奔波外送，更讓人心疼的是，妹妹閉著雙眼、臉頰靠著媽媽背上休息，小小雙手卻是緊繫媽媽腰上，明明一臉疲態也要當媽媽的最強精神支柱，讓原PO忍不住泛淚直呼「加油！辛苦了！」

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▲母女組隊Uber Eats　女兒累靠背「下課也要黏TT」真相無價！萬人炸淚（圖／翻攝臉書爆廢公社）

▲萬名網友讚爆，母愛很偉大！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

這一篇帶有洋蔥的暖文，短短幾小時就掀起萬人關注，紛紛為媽媽加油打氣，「某種程度來說，我覺得Uber Eats和foodpanda真的讓很多人有機會可以賺取一些溫飽，很有意義」、「看那位媽媽臉上還是帶著笑容，就知道她為了孩子再辛苦都甘之如飴，真的是為母則強，辛苦了」、「有種愛，就是只要在我身邊…無價」、「小時候我媽也載著我凌晨送報紙，回想起來那是我們母子最親密的時光」、「雖然辛苦，但她們看起來好幸福」、「為生活、為家庭、為生命」、「身為人父，看到這心酸酸的，希望這小朋友以後成就非凡，彌補妳現在的幸苦，加油」、「各行各業送貨都很辛苦，剛崛起的行業大家都把重點放在這，其他行業送貨的也是很多戴著小孩默默的賺辛苦錢」。

暖能量噴發，不少人也分享感人經歷，「我上次也是看到一個爸爸載著大概小學的男孩一起送Uber Eats給我，我跟他說你辛苦了，他看到我笑說沒有啦，妳帶兩個才辛苦了，我們一直在那邊辛苦來辛苦去，好好笑喔我們的畫面」、「上次在台南看到一個外送媽咪，前面揹著一個小寶寶，雖然我只看得到手手和腳腳，但是好可愛哦！那媽咪也是只要紅燈，就會低頭跟寶寶說話，好溫馨哦，媽媽真的是一個萬能的職位」。

►生火了！連我媽都用到發光

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