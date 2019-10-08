呱吉大港開唱爆粗口...韓國瑜要政風處查！他「464字突破盲腸」：貪汙了？

▲韓國瑜議會中稱，呱吉在大港開唱上爆粗口「粗俗、下流」。（圖／記者賴君欣攝）

地方中心／高雄報導

台北市議員邱威傑（呱吉）日前在南台灣最大獨立音樂祭「大港開唱」台上大爆粗口，高雄市長韓國瑜見了影片後直批，「內容粗俗、下流不堪」，事後要政風處介入調查。接著李佳芬也在造勢場合中狠批，大港開唱「讓很多媽媽放聲痛哭」。但高雄市議員李柏毅卻認為，「呱吉的這段脫口秀，帶給我前所未有的療癒」！

日前高雄市議會連2天開議，韓國瑜看了國民黨團播放呱吉在「大港開唱」的片段，影片中呱吉站在舞台上大爆粗口，還嘲諷韓國瑜神似男性生殖器「X頭」，讓韓國瑜看了直批，「沒想到內容會這麼粗俗、下流不堪，這已經不是藝術了！」隔一日又稱呱吉與「滅火器」的表演「貶低藝術」。

而夫人李佳芬也夫唱婦隨，6日在新北市板橋造勢時表示，大港開唱讓許多媽媽「放聲痛哭」、「我知道大家在擔心什麼，我也是媽媽，我也是3個孩子的媽媽，我希望這個社會是祥和的。」再度掀起熱議。

▲李佳芬也參一腳，針對大港開唱事件發言。（圖／記者張榮恩攝）

李柏毅7日晚間在個人臉書粉絲專頁上點出，大港開唱的誕生就是「在無法宣洩的壓力之下，我們想透過嘶吼吶喊笑話來娛樂自己」。他認為，呱吉的演出概念就像是個「集體診療室」，很多的年輕人剛剛經歷了一場意想之外的挫敗，而這場表演的目的就是要讓他們大聲地喊出自己最原始的憤怒，然後歸於平靜。

「呱吉的這段脫口秀，帶給我前所未有的療癒」，李柏毅這麼說。他也反問韓國瑜，為何要請政風處來調查？「這段脫口秀『貪汙』了嗎？」他無奈表示，「我們的社會何時變成只要批評自己就要被『噤聲』的地步了呢？」

李柏毅認為，韓國瑜可以批評呱吉，可以批評演出很爛，但不能「審查」演出的內容，因為這樣就失去了創作的本質，也失去了台灣的價值！他難過指出，正逢教育部門的質詢，國民黨的議員們又開始拿大港開唱、拿呱吉、拿滅火器，一個一個出來蹭熱度，直言「如果我們事事都要審查、都追求真善美，那跟閹割版的中國有嘻哈、跟共產黨又有何異呢？」

▲李柏毅臉書PO文。（圖／翻攝自Facebook／李柏毅@左楠）

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