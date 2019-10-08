離職後沒聯絡…前同事突然回公司發「紅色炸彈」！　前輩傻眼：他只來半年欸

▲發喜帖也是名學問，很容易無意間得罪人。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者黃可昀／綜合報導

大家最怕突然收到不熟的人寄來紅色炸彈，一名網友最近就遇到這種狀況，前同事在公司待了半年，今年2月就瀟灑提出辭呈，想不到昨天竟然回到公司發喜帖，讓其他同事都有點錯愕，直呼「不知道放喜帖是一種學問嗎？」

原PO在臉書「爆廢公社公開版」表示，前同事只在公司待半年，跟很多人都還不熟悉，離職後也完全沒聯絡，如今卻回來炸帖子，讓他實在很傻眼，也坦言自己完全「不考慮參加」。

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PO文一出，吸引不少有類似經驗的網友回應，「收到這種我都直接丟垃圾桶。」「夠勇敢，那你要更勇敢，包600全家帶去，再外帶酒回家。」「年輕不懂事，不知道這樣會賠的很慘啊啊啊！」「前同事除非交情很好，否則放這種炸彈臉皮真的很厚。」

▲網友認為這樣有點厚臉皮。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）



甚至還有人說自己遇過更扯的，「之前碰過，剛來公司一個月就發帖，之後沒多久又發滿月。」「我有遇過拿一袋喜帖沒寫名字進辦公室發的。」「我朋友還遇過婚宴後在臉書上公開人家禮金的人咧…」「我有碰過比你扯的，來公司上班不到一週，因為婚外情離職，然後不到兩個月回來放帖子…」「我曾經到職一個星期就有人放了喜帖在我桌上～重點我還不知道對方是誰。」「我看過有人快結婚了，隨時帶著喜帖，有機會就立馬寫跟發！跟發傳單一樣自然！」

其實發喜帖有很多眉眉角角，新人自己也很煩惱該怎麼發才不會得罪人，「新人無奈，有些不放帖被罵，有些放了也罵。」有網友認為，那位前員工可能也只是想分享喜悅，原PO不想去也沒關係，「被亂炸就別去也別包就好了，看到一堆人說包多少然後帶多少人去吃一桌氣死人，反而有失自己的格調。」

還有一名網友建議，「之前聽家人說過老闆一張、公司佈告欄一張，這樣是最好的方式，才不會有些有帖子有些沒有，在那邊不平衡。」

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