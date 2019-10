川普聲稱總統免於刑事調查　「隱瞞8年報稅資料」遭法官駁回

▲美國總統川普先前拒絕交出報稅資料。(圖/路透)



記者丁維瑀/綜合報導

針對美國總統川普(Donald Trump)拒絕交出8年的納稅紀錄,此舉7日遭到美國紐約曼哈頓地區法院聯邦法官馬雷羅(Victor Marrero)駁回。目前,川普的稅表仍受到保護,他的律師也立刻向聯邦第二巡迴上訴法院提起上訴。

《紐約時報》報導,在75頁判決書中,馬雷羅詳細分析憲法,並引用最高法院的判例,駁回川普聲稱調查現任總統是違憲的說法。法官表示,川普的律師認為,總統與其家人、夥伴與企業都凌駕法律之上,此種觀點違背國家的政府機構與憲法價值。

川普先前拒絕交出稅表給曼哈頓檢方,聲稱總統可以免於刑事調查。報導指出,馬雷羅的裁決,是此案首個重大裁決,最後可能導致川普交出稅表。

曼哈頓地區檢察官8月底要求川普提供個人與企業的納稅紀錄,以此調查2016年總統大選前匆忙支付的封口費。川普的稅表仍受到保護,律師提起上訴後,曼哈頓聯邦第二巡迴上訴法院同意,暫停推遲執行傳票。

川普7日透過推特批評,激進的左派民主黨人在所有方面皆失敗,所以正尋求紐約市與民主黨檢方去找他麻煩,這種事情過去從未發生在任何一位總統身上。

