114公斤老爸「滑手機睡著翻身」　3周大女嬰被壓扁「臉色發青」亡

▲114公斤的湯姆睡著時翻身，壓扁3周大女兒莉迪亞。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

英國斯塔福郡（Staffs）發生一起悲劇，一名女子伊波妮（Ebony-Jade Pearson）起床時發現，3周大的女兒莉迪亞（Lydia-Louise Coomer）竟躺在自己床上，臉緊緊地貼在老公湯姆（Tom Coomer）背上，送醫急救仍宣告不治。114公斤的湯姆提到，他凌晨起床餵奶以後，滑著手機卻不小心睡著，一定是在夜裡不小心翻身，才會讓嬰兒死亡。

伊波妮向警方供稱，事發前一晚11點多就睡著了，凌晨曾經聽見哭鬧聲，但是老公已經起床餵奶，「我醒來的時候想著，莉迪亞竟然沒有把我吵醒，太不尋常了。我立刻意識到，她在我的床上，躺在我右邊。」這名母親回憶，女兒被壓在湯姆身下，「她的臉上呈現淡藍色……我把莉迪亞放平，做了2次CPR，救護車就來了。」

▲湯姆原本想把女兒放進嬰兒床，後來卻不小心滑手機到睡著。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



《每日郵報》報導，莉迪亞被迅速送往皇家斯托克大學醫院（Royal Stoke University Hospital），卻仍被宣告死亡。根據北斯塔福郡法醫法庭，湯姆凌晨3時30分起床餵奶後，原本想把女兒放回嬰兒床，沒想到孩子立刻開始大哭，他只好先讓莉迪亞躺在夫妻倆中間，開始玩起手機遊戲，「我的手機4點半收到一條通知，那是我記得的最後一件事情，接下來我就睡著了。」

《太陽報》報導，湯姆身高180公分，體重114公斤，他向警方供稱，不知道什麼時候被老婆的尖叫聲吵醒，一起床就看見女兒毫無生氣的模樣，「我是個大塊頭，我晚上的時候一定是翻了身，躺在莉迪亞身上，因為已經沒有其它解釋了。」

Heartbreaking - her 18-stone father rolled onto her while asleep 由 Daily Mail 發佈於 2019年10月7日 星期一

法醫馬爾康森（Roger Malcomson）表示，湯姆和伊波妮主張的死因可能是事實，但是沒有足夠的病理學證據，顯示嬰兒呼吸系統阻塞或窒息，只能將死因定義成「不確定」。他強調，「一個年幼的嬰孩與雙親同床，不是一個安全的睡眠環境。」



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