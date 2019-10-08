快訊／諾貝爾物理學獎得主出爐！美加＆瑞士3學者共享殊榮

▲諾貝爾物理獎得獎出爐。（圖／翻攝自Youtube）

記者陳亭伃／綜合報導

2019年諾貝爾頒獎典禮7日展開，評委會在瑞典時間11時30分（台灣時間17時30分）宣布生醫獎。緊接今（8日）同時間將繼續頒發諾貝爾物理學獎，今年由加拿大學者吉姆·皮布爾斯（James Peebles）、瑞士學者米歇爾麥耶（Michel Mayor）、迪迪埃·奎洛茲（Mayor Didier Quelo） 3名學者共同獲得，並可得到900萬瑞典克朗（約合新台幣2830萬元）的豐厚獎金。

其中皮布爾斯獲獎為表彰他在物理宇宙學的理論發現；米歇爾麥耶、迪迪埃·奎洛茲是表彰兩人系外行星研究。以下為三名獲獎者簡介。而《紐約時報》指出，此次諾貝爾物理獎為表彰獲獎的3名學者，了解宇宙的演化以及地球在宇宙中的位置。

加拿大物理學家吉姆·皮布爾斯（Jim Peebles）

主要對原始核合成、暗物質、宇宙微波背景和結構形成等領域做出了理論貢獻，自從1970年以來，他被廣泛認為是世界領先的理論宇宙學家。

米歇爾·麥耶（Michel Mayor）

於1995年一起發現了第一個環繞類太陽恆星飛馬座51的行星飛馬座51b，而後他的研究則主要是發現太陽系外行星。2009年麥耶團隊發現目前質量最小的太陽系外行星格利澤581e，並在2015年1月獲得英國皇家天文學會頒發最高榮譽金質獎章。

迪迪埃·奎洛茲（Didier Queloz）和另一名得主米歇爾·麥耶共同發現了圍繞主序星的首顆太陽系外行星。奎洛茲用徑向速度測量的方法分析了飛馬座51，結果發現了一顆軌道周期為4.2天的行星，也就是飛馬座51b，挑戰了當時正統的關於行星形成的見解

諾貝爾物理學獎得主由諾貝爾物理學委員會（Nobel Committee for Physics）選出，而2018年的物理學獎創造許多紀錄，史崔克蘭是繼1903年居禮夫人（Marie Curie, née Sklodowska）、1963年格佩特─梅耶（Maria Goeppert-Mayer）以來，時隔逾半世紀的史上第3位女性諾貝爾物理學獎得主。獲獎時高齡96歲的艾許金則是史上年紀最長的諾貝爾獎得主。

在7日的生醫獎得主中包括美國癌症學家威廉凱林（William G. Kaelin）、英國分子生物學家彼得拉特克利夫（Peter J. Ratcliffe）及美國醫學家格雷格塞門扎（Gregg L. Semenza）3名學者抱走，表揚其在細胞如何感知及適應氧氣供應研究上的成就。



本周諾貝爾獎頒發時間（台灣時間）如下：

10/9（周三） 17：45 化學獎

10/10（周四） 19：00 文學獎（一次頒發2018年、2019年得主）

10/11（周五） 17：00 和平獎

10/14（下周一） 17：45 經濟學獎



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