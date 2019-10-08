進入校園內大範圍搜捕！　警方深夜急澄清：是在附近執法

▲警方進入校園內進行搜查。（圖／翻攝臉書「崇基學生會 CCSU」）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港《禁止蒙面規例》開始實行後，引起大批示威者不滿，進而走上街頭連日抗議。據悉，期間還曾傳出警方進入學校範圍內進行大搜捕動作。對此，港警昨（7）日深夜在臉書上澄清，「過去曾在一些大學附近執法，但並不是傳言的大搜捕。」

中大學生會6日在臉書上指出，大批持槍及圓盾的防暴警察接獲有人毀壞大學站設施後到場，並在完全沒有通知校方及未經校方同意下，於當日凌晨2點進入校園範圍內，截查正於民女附近張貼文宣的5位同學，將其帶離校園範圍進行搜身。

此外，內文中強調，該次警方的搜索動作，不僅沒有有效搜查令，也沒有特定嫌疑人，完全違反《警隊條例》之規定，「警方非法闖入校園在先，後又在沒有合理懷疑下截停及搜查中大同學，濫權之為令人髮指。」

崇基學生會當日也透露，「據保安組所指，約凌晨2時左右，大學站內有職員報警，懷疑有人破壞大學站內設施，警員接報到場後未通知及未經保安組同意下進入大學範圍，期間有四名學生經過現場，警員立即向該4名學生進行截停搜查。」

▲香港蒙面法上路，示威者不滿，上街抗議。（圖／路透）

對此，警方昨日澄清，「近日有不少聲音質疑，警方進入大學範圍進行大搜捕，這是一個失實的指控；過去週末，警方在接到報案後或進行掃蕩期間，曾在一些大學附近進行執法，但並不是傳言的大搜捕。」

警方強調，若沒有實際需要，警方絕對不會進入公眾場所或私人地方執法，不過，很多時候，警方是接到有人報案，或目擊一些罪案已經或者正在發生，基於職責所在，才需要進入這些範圍，「據香港法例第232章《警隊條例》第10條、第50條(3) 及 (4) ，當警察有合理懷疑，在任何公共或私人場所，都有權力進入相關地點，以作出拘捕。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

