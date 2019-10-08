2019年諾貝爾物理學獎今揭曉！「天文物理vs量子物理」備受關注

▲諾貝爾獎。（圖／CFP）

記者陳亭伃／綜合報導

諾貝爾得獎名單本周陸續開始揭曉，7日公布生醫獎、8日緊接為物理學獎，將於台灣時間下午5時45分宣布，外界預測熱門領域包括「量子物理學」、「系外行星觀測」、「凝態物理學」、「較冷門的應用科技」都是可能獲獎的領域。

綜合外媒報導，美國科普作家歐澤（Chad Orzel）撰文指出，量子物理學相關的研究，過去都是諾貝爾物理學獎評審的最愛，加上Google、IBM等大型科技企業投資量子計算，讓它有巨大的商業潛力，量子糾纏（quantum entanglement）等量子物理學次領域也成為熱門研究話題。

此外，與驗證貝爾定理（Bell's theorem）的相關實驗，研究結果也在該領域備受重視。貝爾定理的實驗驗證所得到的結果，符合量子力學理論的預測，並且顯示某些量子效應似乎能夠以超光速行進。由於這驗證結果，所有歸類為隱變數理論、經得起考驗的量子理論都只能限制為非定域種類。

然而在天文物理領域，歐澤表示，30多年來科學家都透過卜勒頻移（Doppler shift），偵測行星受恆星重力牽引的光譜位移以及觀測行星亮度週期變化，發現了4000多顆系外行星。因此獎項也可能被天文學家平分，只是獲獎機率偏低的原因，是此類研究都是大型團隊，所以在獎項只能頒授予3人的情況下，可能會被評審團再三考慮。

目前預測獲獎機率最高的，包括獲得「引文桂冠獎」（Citation Laureates）的美國物理學家海因斯（Tony F. Heinz）、帕度（John P. Perdew）與來自英國的埃克特（Artur K. Ekert）。

美國著名理論凝態物理學家帕度，現為天普大學（Temple University）物理學與化學「康奈爾」（Laura H. Carnell）講座教授，2011年獲選美國國家科學院（NAS）院士。帕度揭示了「nature’s glue」（交換/關聯能），有助人們更深入地理解材料的性質和行為；他發展的密度泛函理論，可用於凝態物理和量子化學提供的電子結構計算，並藉此預測原子鍵的鍵能。

John P. Perdew, Professor of #physics and #chemistry at @TempleUniv is recognized on the 2019 list of #CitationLaureates for advances in density functional theory of electronic structure, revealing ‘nature’s glue’. See the full list >> https://t.co/m3mYTkdthu pic.twitter.com/jnVUI3iVOK — Web of Science Group (@webofscience) 2019年9月25日

美國物理學家海因斯，「對二維奈米材料的光學和電學性質進行了開創性的研究」，更為理解碳奈米管、石墨烯及二維半導體材料（如二硫化鉬）等奈米材料做出了貢獻。

We welcome Tony F. Heinz, Professor of #AppliedPhysics and #Photon Science at @Stanford, in the 2019 hall of #CitationLaureates for his pioneering research on optical and electronic properties of two-dimensional #nanomaterials >> https://t.co/m3mYTkdthu pic.twitter.com/HKP5KVg0zR — Web of Science Group (@webofscience) 2019年9月25日

英國的埃克特，為量子物理學教授，埃克特發明了基於糾纏態的量子密碼學，並從事結合理論及實驗物理與電腦資訊科學的基礎研究。

Artur K. Ekert, Professor at @UniofOxford & @NUSingapore and founding Director of @quantumlah, has been deemed of #Nobel class for contributions to #quantum computation and quantum #cryptography >> https://t.co/m3mYTkdthu #CitationsLaureates pic.twitter.com/w8AYTFEhd4 — Web of Science Group (@webofscience) 2019年9月25日

諾貝爾物理學將由諾貝爾物理學委員會（Nobel Committee for Physics）選出，將於8日揭曉。

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