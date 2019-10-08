港鐵8日仍關閉13站「列車服務只到晚上8點」　4條輕鐵路線停駛

▲港鐵近日持續遭到示威者破壞。（圖／路透）

記者朱世凱／綜合報導

港鐵審視修復工作的進度，與警方及相關政府部門進行風險評估後，今（8）日宣布重新開啟大部份車站，不過仍有13個車站維持關閉狀態，相關鐵路線列車將不停這13個車站。另外，為了得到更多時間讓車務及工程團隊繼續剩下的修復工作，列車服務將會提早至晚上8點結束。

今日關閉的車站關閉車站包含觀塘站、旺角站、黃埔站、將軍澳站、坑口站、寶琳站、車公廟站、沙田圍站、第一城站、石門站、馬鞍山站、大埔墟站、兆康站。輕鐵部分則有4條路線關閉，包括705、614、615、751P；706及751路線需改道行駛並維持15至16分鐘一班，505、507、610、614P、615P及761P維持15至16分鐘一班；輕鐵列車將不停友愛、天榮、銀座、天湖、天慈、樂湖、天水圍輕鐵車站及大棠路站二號月台（往屯門方向）。

▼香港反蒙面法遊行。（圖／達志影像／美聯社）

《禁蒙面法》5日生效後，全港各區爆發多起激烈衝突。港鐵指出，自4日至7日，車站持續遭到示威者破壞及縱火，由於多個車站再三遭到大規模的惡意攻擊，危害乘客及員工的安全，港鐵在不得已的情況下關閉車站及調整列車服務；對於示威人士一而再、再而三於鐵路範圍內縱火及破壞鐵路設施，干擾鐵路安全運作，港鐵表示極度憤慨，並譴責這些可能構成嚴重罪行的行為。

港鐵強調，「確保乘客安全為首要任務，並有責任維護鐵路設施安全，因此必須在確定車站及沿綫設施在絕對安全情況下服務乘客，才會重啟相關服務。港鐵會繼續因應實際情況和安全考慮，在恢復服務的車站實施客流管理措施，或作出車務調動，包括在未能預先通知的情況下，再次關閉車站和安排列車不停車站、關閉車站出入口等；然而，假如車站再次遭受破壞，不排除進一步延長暫停服務的時間，影響翌日的列車服務。」

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