懷疑老公偷吃！她狂打電話騷擾小三夫「孩子不是你的」　抓姦不成反挨告

▲小美懷疑老公外遇後，瘋狂介入他人婚姻生活。（示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pakutaso）

記者徐愷昕／台中報導

小美自2015年9月拍到老公黃姓男子與一名林姓女子同進出後，就一直懷疑丈夫有外遇，在收集證據的過程中，瘋狂介入林女家庭生活，甚至在得知林女丈夫的電話後，直接打去說要求林夫帶小孩去驗DNA。林女在不堪其擾下決定向小美提告，法官認為小美無法證明林女與自己的老公有外遇，判小美應賠償林女5萬元。

據判決，小美與黃男是夫妻，小美在2015年9月拍到老公與林女同進同出後，就開始懷疑老公外遇，在調查外遇過程中為了找到林女聯絡資訊，她將老公多年前的舊手機翻出，把裡面的資料備份至自己的手機裡，成功找出林女的真實姓名，隨後，她在臉書搜尋林女，從中查出林女丈夫的電話。

小美2017年8月的多日打電話給林女丈夫，劈頭就問，「你的太太是林XX嗎？你有發現她2015年7月至11月常常不在家嗎」、「我有我老公跟你老婆多次搭同台車的照片，你要看嗎」、「XXX不是你老婆跟你生的」、「要帶小孩去驗DNA」等話。林夫表示，在開始接到電話後他與林女家庭生活嚴重受到影響，2、3個禮拜會吵一次架，雖然自己相信妻子，但工作時想到小美所說的話還是會很煩，這件事甚至影響了他的工作進度。

林女的爸爸作為證人時表示，因女婿有他提到此事，他對於自己女兒被這樣懷疑很不開心，因此有打電話給小美談判，「我女兒沒有與人有染，妳這樣說我可以提告」，希望小美不要再影響他女兒的婚姻生活。林女對於這段時間不斷受質疑一事感到困擾，也因家庭生活受影響而身心不滿，憤而決定向小美提告，要求小美賠償20萬及登報道歉。

法官審理時認為，從小美提供的照片上很難看出林女與黃男有染，兩人在馬路上同行時既沒有十指相扣也沒有曖昧動作，且小美與黃男2019年開始打離婚官司，小美把林女傳喚到庭，當場一口咬定她是小三一事完全沒有明確證據，確有不妥。台中地院終判小美要賠償林女5萬元，但登報道歉的部分，因小美對林女的質疑都只是在電話中提及，並非公眾場合，不需登報道歉。

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