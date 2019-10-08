他闖女友家飛踢狂踹「4月孕肚」　逼流產哭喊「你不能有我小孩」被判1億保釋金！

▲女子因為懷孕遭到男友狂毆逼流產。（圖／示意圖／Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

美國佛羅里達州一名20歲的男子，因為得知女友懷孕4個多月，擔心自己將成為爸爸，竟跑到女方家對女友一陣狂毆踹肚，在動手的過程中還不斷喊「對不起，親愛的我不能讓你有我的小孩」，甚至拿刀逼女友割腕，最後女子崩潰大喊「求求你不要讓我死」驚動民眾報警。

根據英國《每日郵報》報導，科姆斯（Joseph Bernard J. Combs）在得知交往一年的女友懷孕4個多月後，上週五（4日）打給女友說自己正在家裡樓下，在女友開門之後，科姆斯立刻一陣拳打腳踢，並且告訴女友「真的沒辦法讓你留下這個孩子」，接著拖著女友的頭去撞牆，多次飛踢女友的腹部。

▲科姆斯狂毆女友逼流產。（圖／翻攝自Alachua County Jail）

科姆斯的女友一度跑到樓下希望可以求救，但是卻被抓住。變態的科姆斯看到女友頭上流血，還拿著餐巾紙想要幫忙擦血，甚至一臉愧疚的說「對不起，但我必須要把胎兒殺死」。接著拿出一把折疊刀，女友當場嚇哭，並拜託科姆斯「我會做任何事情，但我不想死！」

科姆斯要求女友割腕，且要垂直刀法切。警方到場時，看到科姆斯的女友身受重傷，下巴嚴重撕裂傷、眼睛流著血，右胸大片瘀青，立即將女子送醫急救。科姆斯隨後遭到逮捕，保釋金為350萬美元（約台幣1億元），至於女子與胎兒狀況，警方則不願透露。

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