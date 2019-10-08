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NBA利益優先！美議員直批「偽君子」　要求見總裁：人權不應被販賣

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▲NBA火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）。（圖／美聯社／達志影像）

▲NBA火箭隊總管莫雷（右）。（圖／美聯社／達志影像）

記者張方瑀／綜合報導

NBA休士頓火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）日前在推特發表支持香港貼文，遭到中國企業全面封殺，就連火箭隊一哥哈登（Jams Harden）出面致歉仍無法平息網友怒火。而火箭隊向中國低頭的行為，也讓美國多位官員直批，為了利益向中國低頭。曾前往香港「反送中」示威遊行現場的共和黨議員史考特（Rick Scott）表示，他必須和NBA總裁席佛見面，「人權必須放在利益之上。」

史考特9月曾訪問香港，實地瞭解香港街頭示威狀況，因此對於火箭隊向中國低頭非常不滿。他認為，人權必須放在利益之上，也就是代表著要和香港站在一起，NBA拒絕譴責中國是非常可恥的！」並要求和NBA總裁席佛（Adam Silver）見面，討論勇敢的個人行為以及為自由而戰的重要性。

參議員盧比歐（Marco Rubio）也連續發文狂轟，直指這並非單純NBA的問題，而是中國限制美國言論自由的能力正在增強，每間企業都在進行自我審查，就連公民都害怕冒犯中國會丟了工作。盧比歐也狠酸自稱是「最清醒的職業運動聯盟」，應該只限於討論美國本土政治和社會問題的時候，「NBA的成員公開討論美國政治社會議題沒問題，但他們卻為了支持民主的貼文向中國致歉，真的是偽君子。」

民主黨總統初選參選人、麻州參議員華倫（Elizabeth Warren）也指，中國正利用市場力量壓制言論自由，而NBA選擇了錢包而不是原則和價值觀，「我們需要支持那些為了權利在抗爭的人。」另一位初選參選人歐洛克（Beto O’Rourke）表示，NBA唯一該道歉的，就是他們公開將利益置於人權之上，真的是太難堪了。

自稱是火箭隊多年球迷的共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）也表態，以莫雷的貼文為榮，「人權不應被販賣，NBA追求賺大錢的心態真的非常羞恥。」參議院民主黨少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）批評，沒有人可以干預美國人的發言，「我支持香港人追求民主的權利，我也支持為香港發聲的美國人。」

►美總統台裔候選人楊安澤為火箭砲轟中國　議員批NBA為錢低頭
 ►大陸各界封殺火箭隊！球鞋、轉播都切割「堅護祖國統一」
 ►哈登代總管莫雷道歉「我們愛中國」　火箭遭全面封殺低頭了

►偷偷分享少女秘密！

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