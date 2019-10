NBA利益優先！美議員直批「偽君子」　要求見總裁：人權不應被販賣

▲NBA火箭隊總管莫雷(右)。(圖/美聯社/達志影像)



記者張方瑀/綜合報導

NBA休士頓火箭隊總管莫雷(Daryl Morey)日前在推特發表支持香港貼文,遭到中國企業全面封殺,就連火箭隊一哥哈登(Jams Harden)出面致歉仍無法平息網友怒火。而火箭隊向中國低頭的行為,也讓美國多位官員直批,為了利益向中國低頭。曾前往香港「反送中」示威遊行現場的共和黨議員史考特(Rick Scott)表示,他必須和NBA總裁席佛見面,「人權必須放在利益之上。」

史考特9月曾訪問香港,實地瞭解香港街頭示威狀況,因此對於火箭隊向中國低頭非常不滿。他認為,人權必須放在利益之上,也就是代表著要和香港站在一起,NBA拒絕譴責中國是非常可恥的!」並要求和NBA總裁席佛(Adam Silver)見面,討論勇敢的個人行為以及為自由而戰的重要性。

We must put human rights above profit. And that means standing with #HongKong. The NBA’s refusal to denounce Communist China is shameful.



I'm requesting a meeting with @NBA Commissioner Silver to discuss the importance of supporting the brave individuals fighting for freedom. pic.twitter.com/ky21Qhw6HT — Rick Scott (@SenRickScott) October 7, 2019

參議員盧比歐(Marco Rubio)也連續發文狂轟,直指這並非單純NBA的問題,而是中國限制美國言論自由的能力正在增強,每間企業都在進行自我審查,就連公民都害怕冒犯中國會丟了工作。盧比歐也狠酸自稱是「最清醒的職業運動聯盟」,應該只限於討論美國本土政治和社會問題的時候,「NBA的成員公開討論美國政治社會議題沒問題,但他們卻為了支持民主的貼文向中國致歉,真的是偽君子。」

This is bigger than just the @NBA. It’s about #China’s growing ability to restrict freedom of expression here in the U.S.



TV networks,airlines,hotel chains,retailers & Hollywood already self censor.



Now private citizens risk losing their jobs if they offend China. https://t.co/DQOFdBkb1e — Marco Rubio (@marcorubio) October 7, 2019

民主黨總統初選參選人、麻州參議員華倫(Elizabeth Warren)也指,中國正利用市場力量壓制言論自由,而NBA選擇了錢包而不是原則和價值觀,「我們需要支持那些為了權利在抗爭的人。」另一位初選參選人歐洛克(Beto O’Rourke)表示,NBA唯一該道歉的,就是他們公開將利益置於人權之上,真的是太難堪了。

China is trying to use its market power to silence free speech and criticism of its conduct. In response, the NBA chose its pocketbook over its principles—and our values. We should all be speaking out in support of those protesting for their rights. https://t.co/IRiIY1cgDg — Elizabeth Warren (@ewarren) October 7, 2019

自稱是火箭隊多年球迷的共和黨參議員克魯茲(Ted Cruz)也表態,以莫雷的貼文為榮,「人權不應被販賣,NBA追求賺大錢的心態真的非常羞恥。」參議院民主黨少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)批評,沒有人可以干預美國人的發言,「我支持香港人追求民主的權利,我也支持為香港發聲的美國人。」

►美總統台裔候選人楊安澤為火箭砲轟中國 議員批NBA為錢低頭

►大陸各界封殺火箭隊!球鞋、轉播都切割「堅護祖國統一」

►哈登代總管莫雷道歉「我們愛中國」 火箭遭全面封殺低頭了

►偷偷分享少女秘密!