2.4萬元「撩妹課」教魯蛇成功約炮！17歲嫩妹受騙...傻被當「教材影片」

實習記者賴韻如／綜合報導

英國廣播公司（BBC）近日製播一則令人震驚的紀錄片，揭發在英國以及歐洲各地竟出現一門超詭異課程，該課程的授課目標對準「魯蛇」，並教導他們如何撩妹或是成功約炮的小秘訣，更偷拍許多性愛光碟，不少嫩妹傻傻受騙。

據BBC報導，這則名為《全景：誘惑訓練營的秘密》（Secrets of the Seduction Bootcamp）的紀錄片中，由BBC記者爾斯·邦納（Myles Bonnar）偽裝成魯蛇，進入歐洲正夯的撩妹營成為臥底。該訓練營由一家名為Street Attraction的公司經營，老闆為34歲的埃迪·希欽斯（Eddie Hitchins），其本名則為埃迪布·巴拉克塔羅維奇（Edib Baraktarovic）。

▲邦納加入撩妹營課程當臥底。（圖／翻攝自YouTube／KING）

邦納指出，每位學員在一開始都必須繳交600英鎊（約新台幣24000元）的學費，課程主要教會所有學員如何撩妹，甚至在當天達到約砲目的。他說，「他們的目標都放在16至17歲的未成年女性，且主要喜歡選在東歐實戰，老闆希欽斯更列出了14種方法來幫助學員克服『女生對性的最後一道防線』。」

38歲的阿德南·艾哈邁德（Adnan Ahmed）也曾在網路上靠著「撩妹課」爆紅，他主打自創名言，「聽她的動作，聽她的身體，但不要聽她們說話。」艾哈邁德也將自己成功在街上撩妹，接著帶回家上床的影片全程錄製下來，並上傳至YouTube頻道「Addy A-Game」中，不少年輕嫩妹都渾然不知自己被當作「教材」。

▲艾哈邁德於上個月遭逮捕 。（圖／翻攝自YouTube／KING）

然而，艾哈邁德也於上個月因威脅、虐待女性等罪名而遭逮捕。其中一名年僅17歲的嫩妹貝絲（Beth）出面作證，指出自己曾被艾哈邁德誘拐的經歷，「去年11月，大約晚上7點左右，我剛下班，當時天非常黑，艾哈邁德不停跟我要電話號碼，甚至試圖摸我，他更講了超粗俗的話，說自己曾在烏克蘭召妓，說我一定會比妓女強。」

據悉，目前YouTube因違反了有關裸露和性行為的規定，停用了「Addy A-Game」以及「Street Attraction」的頻道。