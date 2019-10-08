杜特蒂健康亮紅燈！自爆「神經出問題」　眼睛不受控亂飄

▲高齡74歲的杜特蒂健康亮紅燈。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）日前出訪俄羅斯時，公開表示自己「神經出問題」，罹患慢性神經疾病，可能會損害視力與四肢神經，目前雖無治癒方法，但若用藥控制，並不會引起生命危險。而許多菲律賓民眾也相當擔心總統的健康狀況，更有人呼籲杜特蒂應該公開健康檢查紀錄。

杜特蒂5日在莫斯科的公開演說中表示，他患有「重症肌無力症」（myasthenia gravis），也就是神經系統出了問題。根據臺大醫院神經部網站指出，該症狀的最常出現的臨床表現為「眼外肌無力」，會出現複視、眼皮下垂等症狀，同時頭抬不起來，說話變得咬字不清等狀況。杜特蒂就曾被目擊，他想要在舞台上和歌手進行眼神接觸時，其中一隻眼睛卻不聽使喚地飄移。

先前杜特蒂曾開玩笑表示，他可能活不過2022年6年任期結束。現年74歲的杜特蒂是菲律賓最年長的民選總統，他曾自稱罹患過癌症，也在2017年時坦言，他睡覺時需要補充氧氣，今年初也曾表示，他必須服用安眠藥才能入睡，還曾經服用芬太尼（fentanyl）止痛，這種類鴉片藥物的效果是海洛因的50倍。

獨立民調機構「Social Weather Stations」的數據顯示，有66%的菲律賓民眾非常擔心杜特蒂的健康狀況，遠高於前一季的55%。同時，有許多批評人士也呼籲，杜特蒂應該要增加健康狀況的透明度，公開醫療紀錄與定期的健康檢查報告。

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