　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

杜特蒂健康亮紅燈！自爆「神經出問題」　眼睛不受控亂飄

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）。（圖／路透）

▲高齡74歲的杜特蒂健康亮紅燈。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）日前出訪俄羅斯時，公開表示自己「神經出問題」，罹患慢性神經疾病，可能會損害視力與四肢神經，目前雖無治癒方法，但若用藥控制，並不會引起生命危險。而許多菲律賓民眾也相當擔心總統的健康狀況，更有人呼籲杜特蒂應該公開健康檢查紀錄。

杜特蒂5日在莫斯科的公開演說中表示，他患有「重症肌無力症」（myasthenia gravis），也就是神經系統出了問題。根據臺大醫院神經部網站指出，該症狀的最常出現的臨床表現為「眼外肌無力」，會出現複視、眼皮下垂等症狀，同時頭抬不起來，說話變得咬字不清等狀況。杜特蒂就曾被目擊，他想要在舞台上和歌手進行眼神接觸時，其中一隻眼睛卻不聽使喚地飄移。

先前杜特蒂曾開玩笑表示，他可能活不過2022年6年任期結束。現年74歲的杜特蒂是菲律賓最年長的民選總統，他曾自稱罹患過癌症，也在2017年時坦言，他睡覺時需要補充氧氣，今年初也曾表示，他必須服用安眠藥才能入睡，還曾經服用芬太尼（fentanyl）止痛，這種類鴉片藥物的效果是海洛因的50倍。

獨立民調機構「Social Weather Stations」的數據顯示，有66%的菲律賓民眾非常擔心杜特蒂的健康狀況，遠高於前一季的55%。同時，有許多批評人士也呼籲，杜特蒂應該要增加健康狀況的透明度，公開醫療紀錄與定期的健康檢查報告。

►血腥「緝毒戰」超有感？杜特蒂滿意度狂飆82%　發言人：你們不了解菲律賓
►菲律賓監獄每年死5200人！30人牢房硬擠131人…肺結核失控蔓延

►我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
快訊／韓國瑜競選總部確定設高雄！11月正式成立
獨生女10年前意外喪命…60歲媽拚「做試管」喜獲雙胞胎！網卻
死一整天沒人發現！大叔不工作當家裡蹲　出殯後家屬開火鍋宴慶祝
師帶8條蛇上課！高中生摸龜殼花遭咬　「手臂全腫脹」急送醫
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

談判前夕…美商務部把中國公安局、海康威視列入「貿易黑名單」

美中10日復談！川普「追求全面協議」　被問結果又猶豫

2019年諾貝爾物理學獎今揭曉！「天文物理vs量子物理」備受關注

冷鋒強襲加拿大西部艾伯塔省！　「積雪達31公分」交通癱瘓還停課

杜特蒂健康亮紅燈！自爆「神經出問題」　眼睛不受控亂飄

價值43億美元！貿易協議「美國站回日本市場」　與CPTPP國家平起平坐

美國女在家製造炸彈遭父母舉報　房間宛如小型火藥庫

114公斤老爸「滑手機睡著翻身」　3周大女嬰被壓扁「臉色發青」亡

遛狗男遭雷擊「閃電灌進整條腿」　鞋襪都被震飛一秒失去呼吸

遭全面封鎖！南方四賤客「祝高粱大豐收」道歉文酸爆　網笑洗版：太高級了

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

狂！他用「豆腐」打造鋒利廚刀 日本神匠震撼百萬網友：太美惹

李芷婷重新飆唱《你敢不敢》　網友：戰隊冠軍無誤！

黑猩猩第一次遇見「烏龜」超興奮 朝牠猛戳狂看...淡定龜無奈縮頭

台南大貨車駕駛「後面忘記放下」 車斗撞陸橋...車頭一秒翹40度角

「糖葫蘆一串299」客人怒被坑錢！ 他問：買東西不問價格？網戰翻

摸雞蛋直接吃飯！高雄女腹痛變硬　醫生一看傻了「大腸2倍粗」壞死9成

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」 老闆娘難過：每天花7hrs手工煮

南門市場正式熄燈！攤商哽咽不捨 鐵門降下...柯文哲合唱「感恩的心」

遭爆料1014開始請假「拋棄高雄」　韓國瑜受訪跳針：還有其他問題？

談判前夕…美商務部把中國公安局、海康威視列入「貿易黑名單」

美中10日復談！川普「追求全面協議」　被問結果又猶豫

2019年諾貝爾物理學獎今揭曉！「天文物理vs量子物理」備受關注

冷鋒強襲加拿大西部艾伯塔省！　「積雪達31公分」交通癱瘓還停課

杜特蒂健康亮紅燈！自爆「神經出問題」　眼睛不受控亂飄

價值43億美元！貿易協議「美國站回日本市場」　與CPTPP國家平起平坐

美國女在家製造炸彈遭父母舉報　房間宛如小型火藥庫

114公斤老爸「滑手機睡著翻身」　3周大女嬰被壓扁「臉色發青」亡

遛狗男遭雷擊「閃電灌進整條腿」　鞋襪都被震飛一秒失去呼吸

遭全面封鎖！南方四賤客「祝高粱大豐收」道歉文酸爆　網笑洗版：太高級了

亞洲最大1200噸吊車抵南方澳　為拆斷橋破例過雪隧縮短5小時車程

曹興誠珍藏清代「包袱瓶」　香港蘇富比拍賣8.23億元成交

尼克探花巴瑞特首秀　17分7籃板全面領勝贏好評

葛蘭基記者會跩回67字　先發只丟61球被3轟打爆遭嘲諷

馮提莫突宣布：不直播了！　「5年合約結束」下一步動向曝光

安苡愛「緊身褲直接穿出門」運動超辣！　男路人狂盯翹臀…下場好丟臉

快訊／韓國瑜競選總部確定設高雄！11月正式成立

全運會／王宗豪完投勝為亞錦賽暖身　大聯盟內野很安定

「毛澎羊駝」撞臉羊肉爐！洗澡崩壞片笑翻網：原來本尊這麼瘦～

台灣旅遊競爭力大退7名！　周永暉「虛心檢討」曝改善作法

國際熱門新聞

19歲脫衣女郎遭碎屍！頭顱從1..

媽側躺餵母乳睡著！15天寶寶窒..

拒回應刪一中條款　布拉格解除北..

影／拍到14個神秘光點！他驚呆..

警幫3歲童找爸媽　被帶到破車旁..

妹子一秒神停車！反遭網轟「三寶..

佔領華爾街遭警打傷將獲賠逾1億

好市多狂粉分析：2口之家辦會員..

伴娘挾持攝影師拍43張　新娘氣..

南方四賤客「祝高粱大豐收」道歉..

114公斤爸睡覺翻身　壓死3周..

《小丑》上映3天「觀眾看到發毛..

走私冰毒　2台男在名古屋判10..

病死男下葬幾天後突「自己走進家..

更多熱門

相關新聞

牽親戚水庫自拍　印女新婚釀4死

印度泰米爾納德邦（Tamil Nadu）一對新婚夫妻及4名親人到水庫旅遊，不料當眾人站在大約及腰深的水中拍照時，其中1人跌倒，導致4人死亡，連剛嫁入家門的新娘也在其中。

媽側躺餵母乳睡著！15天寶寶窒息亡

印度3天內2起墜機意外　飛行員全遇難

美國抗中　李顯龍：亞洲國家痛苦

綠帽夫趴車逮小王遭狂甩7km昏倒

關鍵字：

杜特蒂重症肌無力症myasthenia gravis菲律賓東南亞要聞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅「交往每月給10萬」勾勾纏子涵對話曝光

韓國瑜臨檢釣蝦場　有人嗆聲有人熱情搶拍照

19歲脫衣女郎遭碎屍！頭顱從12樓被扔下　少年嚇慘

孫安佐約砲「掌聲片瘋傳」！米砂出聲

保母「脫上衣餵奶」勾引人夫！搶嬰逼走正宮

連千毅開價陪8次給10萬！辣模子涵「黑歷史曝光」

哈吉貝「爆速粗壯」衝強颱！路徑曝：可能直撲

媽側躺餵母乳睡著！15天寶寶窒息亡

子瑜突然腿軟後倒　志效急伸手拉

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」！老闆娘超難過

專訪／養不教父之過！兒沈迷線上遊戲刷萬元買點數　曾國城氣炸打自己

小柴腳摔傷狂討拍　見醫生秒復原

破壞台大連儂牆　陸籍男子令限制出境

花蓮鋼管紅茶罵錯家　網驚：正宗是另一間啦

通靈2首播PTT傻眼一片！瑤瑤吐實說

更多

最夯影音

更多

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

狂！他用「豆腐」打造鋒利廚刀 日本神匠震撼百萬網友：太美惹

李芷婷重新飆唱《你敢不敢》　網友：戰隊冠軍無誤！

黑猩猩第一次遇見「烏龜」超興奮 朝牠猛戳狂看...淡定龜無奈縮頭

台南大貨車駕駛「後面忘記放下」 車斗撞陸橋...車頭一秒翹40度角

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面