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吃素較健康？　研究：總中風風險高2成

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sunabesyou／shutterstock

圖文／每日健康

吃素較健康？研究：總中風風險高2成

近年來各種特定飲食方法，各自宣稱具有健康效益而廣為風行，除了近年風行的生酮飲食、生機飲食、減醣飲食，早已流行多年的「素食主義」更被擁護者推崇是最好的健康飲食法。但是吃素真的比較健康嗎？或者連吃素都存在著潛藏的健康風險？

今年9月《英國醫學期刊》最新發表的一篇研究，由牛津大學營養流行病學研究團隊主導，調查超過4萬8千名以上超過45歲的英國人，從追蹤期間18年的身體狀況分析發現，素食者的總中風風險比肉食者高出20%，特別是與動脈相關的出血性中風。牛津大學研究員Tammy Tong 表示，造成素食者較易中風的原因並不明顯，推測與膽固醇水平過低，或可能長期缺乏維生素B12等營養素有關。

吃素健康被打臉？專家：冠心病風險明顯下降

該篇研究宣稱，素食者的總中風風險雖然較高，但大多較年輕，飲酒、吸煙的比例也較少，同時也更不容易發生高血壓、高血脂、糖尿病。素食者與肉食者相比，在水果、蔬菜、豆類、堅果、膳食纖維的攝取平均都較高。從心血管疾病風險來看，素食者和食用魚肉的人，發生冠心病的風險降低了22%。研究團隊指稱，這與素食者普遍較優異的身體指數如血壓、血脂、膽固醇和糖尿病發生率有關。

針對此篇研究統計結果，倫敦女王瑪麗大學（Queen Mary University of London）教授 Malcolm Finlay 表示，該研究使用的統計方法過於複雜，有意糾正素食者比肉食者更為健康的事實。Finlay 教授強調，雖然可以說肉食者的中風風險更低，但素食者發生致命性心血管疾病的發生率仍得比肉食者低得多。此外，該篇研究樣本皆來自英國本地，素食與肉食的飲食內容有其地域性限制，也未必適用於全球其他各地的素食者。

每天五蔬果最重要　吃素要注意鐵質膽鹼缺乏

《BBC》引用英國國民保健署指南，建議民眾每天至少攝取5分以上的水果和蔬菜，澱粉類選擇高纖維種類，盡量以瘦肉、魚、海鮮、豆類、堅果來攝取。盡量少吃高脂肪、高糖、高鹽的食物。而素食者要注意可能缺乏維生素，執物性食品中也較難吸收到鐵質，所以全麥類、乾果、豆類食物以及膽鹼等營養素都應該均衡攝取。

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