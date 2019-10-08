偷4年供品當零食！日本和尚拯救超過10萬人　全為一個單親家庭的死亡…

▲日本安養寺和尚松島靖朗拿供品舊貧困家庭，（圖／翻攝自おてらおやつクラブ）

記者林瑩真／編譯

日本安養寺和尚松島靖朗偷了4年的供品，卻在2018年拿下被譽為東方設計奧斯卡獎美譽的日本「Good Design」首獎，受到全世界讚賞，甚至拯救了日本無數的貧困家庭。

綜合日媒報導，2013年，松島靖朗看到一則令人痛心的大阪新聞，28歲的單親母親和3歲兒子因貧窮而活活餓死，家中水、電及瓦斯全被停止使用，連媽媽最後的遺書，也是寫著「沒辦法讓你吃東西，孩子對不起」。

松島靖朗對此相當心疼，轉念一想，在日本傳統宗教觀念中，寺廟的供奉品一般屬於神明所有，無人食用，過保存期限後就會丟掉。於是，比起浪費，松島靖朗成立了「寺廟零食俱樂部」，決定默默將供品收集起來。

▲「寺廟零食俱樂部」至今拯救超過10萬人，（圖／翻攝自おてらおやつクラブ）

糕點、零食、水果，松島靖朗開始一一將供品打包起來，接著轉贈給貧困的家庭。善舉越傳越遠，不僅有其他寺廟共襄盛舉，甚至當地學生、店家也成為志願者，幫忙整理食品或日用品，一個月能夠幫助超過1萬2000名兒童。最後，一共聚集了1305座寺廟、453個團體合作，讓逾10萬人接受過善意。

雖然「寺廟零食俱樂部」不算商業模式，也不是產品或旅館服務、生活用品、醫療設備、建築設計等，但關注「貧困問題」並確實將善意分享出去，將人與物品之間連結起來，宛如重新設計寺廟與地域間的關係，相當具有傳統意義的現代突破，也因此，松島靖朗一舉拿下「Good Design」首獎。

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