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頭髮剪到一半…野鹿撞破玻璃狂奔30秒　紐約女店長一個轉身神迴避

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

在美國紐約州長島經營髮廊的埃雷迪亞上週六（5日）在幫客人剪髮時，突然有一頭壯碩的野鹿撞破店門旁邊的落地玻璃窗，嚇得大家不知道該怎麼辦才好，接著野鹿在店裡狂奔大約30秒，才撞破玻璃門逃了出去，超驚險的瞬間如今回想起來，仍讓她感到心有餘悸。

影片中，埃雷迪亞（Jenisse Heredia）在畫面左下角幫一位男客人剪髮，右側的沙發上則坐著另一名婦人，沒想到就在這個時候，一頭長著角的野鹿突然撞破玻璃窗跑進店內，一度還把坐在沙發上的婦人撞歪，接著快速爬起來朝畫面左側狂奔而去。

▲▼ 鹿。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲埃雷迪亞猜測，野鹿可能是從附近的樹林跑過來的。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文無關）

這時，男客人從椅子上站起來，一臉不知所措地看著店內一角，埃雷迪亞則在一個轉身快速閃過野鹿後，急忙拿起手機想求救，但3人根本沒有想過會遇到這種事，一時之間也不知道該怎麼辦才好。而受到驚嚇的野鹿在店內亂衝了30秒，最後直直朝玻璃門狂奔而去，直接撞破門跑到大馬路上。

埃雷迪亞提到，當時自己真的嚇壞了，客人也因此受了點輕傷，野鹿幾乎把店內的設備都撞倒，地上還留有些許血跡，雖然她至今都不知道那隻鹿是從哪裡來、遭遇了什麼事，但還是很擔心鹿的安危，至於被搞得一團亂的店面，已經在事發隔天收拾乾淨了。

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